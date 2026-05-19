Congreso de Campeche aprueba reactivar Operación Mochila en escuelas tras alertas de violencia

La Comisión de Educación del Congreso del Estado sesionó este martes para analizar y aprobar diversos dictámenes enfocados en fortalecer la seguridad escolar y actualizar el marco legal educativo de la entidad, esto ante la creciente preocupación por recientes hechos de violencia en planteles públicos y privados de la entidad.

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La reunión de trabajo fue encabezada por el diputado Gaspar Nah Miss, presidente de dicha comisión, donde se avaló la propuesta promovida por la legisladora Delma Rabelo Cuevas para exhortar a las secretarías de Educación (Seduc) y de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) a reactivar e implementar el programa preventivo “Operación Mochila” en escuelas públicas y privadas de nivel primaria, secundaria y media superior.

La diputada argumentó que en fechas recientes se ha generado una marcada alarma social derivada de amenazas difundidas en redes sociales, mensajes localizados en planteles y denuncias relacionadas con posibles actos delictivos dentro de las instituciones. Entre los hechos que motivaron la propuesta, destacó la presunta presencia de un arma de fuego a las afueras de un colegio privado, situación que evidenció la urgencia de reforzar los protocolos de prevención.

El dictamen subraya que la denominada “Operación Mochila” deberá ser aplicada con estricto respeto a los derechos humanos y con la participación obligatoria de las madres y padres de familia, a fin de detectar armas, sustancias ilícitas u objetos peligrosos sin vulnerar las garantías de los menores.

Asimismo, la propuesta contempla exhortar a la Seduc a establecer protocolos obligatorios de actuación inmediata ante amenazas de tiroteos, hallazgo de artefactos peligrosos o venta de drogas, garantizando una comunicación inmediata y transparente con los tutores, evitando omisiones o el ocultamiento de información por parte de los directivos.

De igual forma, durante la sesión se aprobó un segundo dictamen promovido por los diputados Omar Talango Cervantes, Antonio Jiménez Gutiérrez y el propio Nah Miss, mediante el cual se plantea actualizar la Ley de Educación del Estado para incorporar medidas de inclusión, igualdad sustantiva, accesibilidad y educación digital. Ambos dictámenes fueron aprobados por unanimidad y continuarán su trámite legislativo ante el Pleno del Congreso del Estado.

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JGH