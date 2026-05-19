Caso “Perfect Day" en Mahahual: Recolectan más de 4.8 millones de firmas contra el proyecto

Dos convocatorias de firmas ciudadanas, una en la cuenta change.org y otra del grupo ambientalista Greenpeace, contra el proyecto en Mahahual de la naviera Royal Caribbean, reúne más de 4.8 millones de apoyo, mientras que el gobierno federal afirma que se rechazará cualquier proyecto que dañe el ecosistema.

Además, luego del primer pronunciamiento de la presidenta de México sobre el proyecto ante las protestas de ambientalistas como Greenpeace, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) acordó la ampliación del plazo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de Perfect Day en Mahahual, por necesitar más tiempo para análisis especializados sobre la infraestructura proyectada, medidas de mitigación y posibles impactos sobre ecosistemas costeros y marinos.

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La ampliación del plazo fue acordada el viernes 15 de mayo y es para contar con hasta 60 días hábiles adicionales para revisar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), una medida que adopta la dependencia cuando la complejidad y dimensiones de una obra lo justifican, según el artículo 35 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Este aplazamiento de la resolución se produce cinco meses después del inicio de la evaluación de la MIA, que fue presentada en diciembre del 2025 por la naviera Royal Caribbean, por lo que estaban por vencer los 60 días hábiles del plazo ordinario para emitir una resolución, un plazo que también se alargó debido a que antes la Semarnat suspendió el trámite para solicitar información adicional al corporativo estadounidense.

Con esta ampliación de plazo, la evaluación sobre el impacto ambiental del proyecto millonario podría extenderse hasta los 180 días hábiles, lo que significaría que la resolución podría emitirse hasta finales del verano de este año, si no interfiere otra suspensión del plazo del procedimiento.

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En tanto, la ambientalista, antropóloga y maestra en buceo Morgane Vainberg, abrió en agosto pasado una petición en Change.org para reunir firmas en contra de la propuesta turística que se pretende construir en Quintana Roo: '@ClaudiaShein: Salvemos Mahahual-detengamos el proyecto destructivo de Royal Caribbean', ha sumado hasta este martes más de 4.3 millones de firmas apoyando la iniciativa.

La organización Greenpeace también abrió un espacio para reunir firmas en contra de la construcción del centro turístico. "No permitamos que Royal Caribbean destruya manglares, arrecifes y playas para hacer negocio. Firma la petición y exige a la Semarnat que rechace estos proyectos de turismo depredador", se lee.

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