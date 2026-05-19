V de BTS explota contras las ARMY en Estados Unidos por no estar emocionados en su concierto

Hace un par de días, la agrupación BTS estuvo en nuestro país presentando su gira “Arirang”, en donde causó gran emoción entre los asistentes. Sin embargo, en esta ocasión un integrante de la banda decidió compartir su opinión sobre una situación que vivieron en unas de sus presentaciones.

Se trata de V, quien decidió regañar al público durante un concierto en Estados Unidos, porque no estaban lo suficientemente emocionados por su presentación, el momento quedó grabado en video y ha causado mucha polémica.

Noticia Destacada RM de BTS deja un emotivo mensaje en la Casa Azul de Frida Kahlo

Integrante de BTS le hace reclamo a sus fans en pleno concierto

La agrupación decidió hacer una breve pausa en su carrera por algunas obligaciones que debían de cumplir en su país hace unos meses, por lo que la nueva gira que están teniendo, marca su esperado regreso a los escenarios.

La polémica llegó cuando BTS se presentó en el Estadio Stanford, donde no todo estuvo perfecto, pues los asistentes estaban un poco apagados y más interesados en grabar en su celular. Por tal razón, el integrante V, decidió hablar con ellos y les dijo:

Noticia Destacada Suga de BTS insinúa que para su regreso a México en 2027, podrían estar en el Estadio Banorte

"Muchos están solo con sus teléfonos", dijo Kim Nam-joon (RM). Sin embargo, el tema más polémico fue cuando Kim Tae-hyung (V), comentó lo siguiente: “Army su energía no es normal esta noche, ustedes pueden volverse más locos que esto ¿verdad?”.

#VIDEO | #BTS arrancó su gira “Arirang” en Estados Unidos 🇺🇸 tras sus exitosas fechas en CDMX Pero en su primera noche en el Estadio Stanford, uno de los integrantes lanzó una pregunta que encendió a las ARMY 👀#ARMY #México #Arirang pic.twitter.com/yzuskFlqcb — POSTA México (@PostaMexico) May 18, 2026

Esta situación provocó una gran cantidad de reacciones, pues muchos los compararon con el público mexicano, el cual se entregó por completo a los integrantes de BTS.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal