Manglares de Mahahual: ¿Cuál es su importancia y por qué deben ser protegidos?

Mahahual es una zona de alto valor ecológico debido a la presencia de manglares, un ecosistema considerado esencial para la biodiversidad, la protección costera y el equilibrio ambiental del sur de Quintana Roo.

Los manglares funcionan como una barrera natural que protege la costa ante huracanes y tormentas, ya que sus raíces ayudan a disminuir la fuerza del oleaje y reducen la erosión. Además, capturan sedimentos y evitan que estos lleguen al mar abierto, lo cual contribuye a conservar el agua más limpia y favorece la salud de arrecifes y pastos marinos.

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En Mahahual, los manglares forman parte de una red ecológica conectada con selva, humedales y zonas arrecifales, lo que permite que especies terrestres y acuáticas encuentren alimento y refugio. Por ello, especialistas y ambientalistas advierten que la destrucción puede provocar impactos irreversibles, como la pérdida de especies, el deterioro del arrecife, etc.

Además de su función biológica, los manglares son considerados un “aliado climático”, ya que almacenan grandes cantidades de carbono, ayudando a reducir el impacto del calentamiento global. Su destrucción no solo elimina esta capacidad, sino que también libera carbono acumulado durante décadas.

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Por estas razones, organizaciones civiles, habitantes y especialistas han reiterado que proteger los manglares de Mahahual no es un tema de estética ambiental, sino una necesidad estratégica para preservar la seguridad ecológica, turística y económica de la región.