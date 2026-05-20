El Secretario de Seguridad Omar García Harfuch revela red de extorsión en Morelos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó avances de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y detalló una serie de acciones operativas realizadas en municipios de la región oriente de Morelos, donde autoridades identificaron actividades criminales que afectaban a comerciantes, transportistas, familias y distintos sectores productivos.

Durante la conferencia, el funcionario explicó que las investigaciones permitieron detectar esquemas de amenazas, cobro de cuotas y presiones ejercidas por grupos delictivos que buscaban mantener control territorial mediante actos de intimidación, afectando la actividad económica y la seguridad de la población.

Como parte de las operaciones desarrolladas durante mayo, García Harfuch destacó una intervención realizada el pasado 6 de mayo en Yautepec, donde elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales, lograron la detención de ocho personas presuntamente relacionadas con la célula criminal conocida como “Los Linos”.

Entre los detenidos se encontraba Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, identificado por las autoridades como uno de los principales líderes de este grupo delictivo. De acuerdo con las investigaciones, la organización operaba desde hace varios años en diferentes municipios de Morelos y estaría relacionada con delitos como extorsión, homicidio, robo de vehículos y tráfico de droga proveniente de Centroamérica con destino a Estados Unidos.

El titular de la SSPC añadió que las investigaciones derivaron en órdenes de cateo para seis inmuebles ubicados en Morelos y uno más en Querétaro, además de diversas órdenes de aprehensión dirigidas contra objetivos prioritarios.

García Harfuch también informó que, como resultado de una operación conjunta entre la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la SSPC, hasta el momento se han cumplimentado seis órdenes de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada contra funcionarios y personas vinculadas con las investigaciones.

Las personas señaladas son:

Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan.

Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla.

Horacio “N”, secretario municipal de Cuautla.

Pablo Adrián “N”, empresario y Oficial Mayor de Cuautla.

Jonathan “N”, tesorero de Cuautla.

Arisbel Rubí “N”, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan.

Asimismo, el funcionario informó que continúa la búsqueda de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, para ejecutar el mandamiento judicial correspondiente emitido por las autoridades.

El secretario explicó que las investigaciones incluyen a presidentes municipales en funciones, exalcaldes, empresarios y servidores públicos con el objetivo de determinar posibles vínculos, redes de protección, intercambio de información o colaboración con estructuras criminales relacionadas con extorsión, tráfico de armas, delitos contra la salud y delincuencia organizada.

Las acciones forman parte de la estrategia federal para debilitar estructuras financieras y operativas del crimen organizado mediante labores de inteligencia y coordinación entre distintas instituciones de seguridad.