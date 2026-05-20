Denuncian basurero clandestino en carretera hacia Puerta al Mar

En un verdadero basurero clandestino se ha convertido las brechas que colinda con la carretera que conduce Puerta al Mar, por lo que ciudadanos que realizan deporte o simplemente conviven con la naturaleza recorriendo los primeros kilómetros de esta vía, han tenido que pasar en tramos que el mal olor es insoportable, ya que es arrojado animales muertos por la zona.

De acuerdo a información que se pudo indagar con deportistas y ciudadanos que hacen uso de la nueva carretera que conduce Puerta al Mar, quienes omitieron sus generales por temor a las represalias, se pudo conocer la molestia que existe por la inconciencia de personas que acuden a tirar sus desechos sólidos en las brechas con colinda con esta carretera.

Noticia Destacada Reportan nuevo incendio en el basurero municipal de Felipe Carrillo Puerto

Un ejidatario del Núcleo Agrario de Felipe Carrillo Puerto, indicó que los predios que se tiene desde el kilómetro 00 al 03, donde se presenta el tiradero de basura, eran terrenos ejidales y ahora, ya se ha convertido en predios particulares, que están siendo fomentando.

Indicó que lamentablemente en las brechas que colinda con esta nueva carretera e incluso en la orilla del camino personas inconscientes han estado tirando basura, e incluso hasta animales muertos que son arrojados envueltos en bolsas negras, y con tanto calor, rápidamente se empieza a desintegrar y eso sí, genera fétidos olores que perjudican a las personas que acuden a realizar ejercicio en la ciclo pista o en su caso les gusta convivir con la naturaleza.

En alguna de las brechas que colindan con la carretera que conduce a las costas del municipio, se puede observar bolsas de basuras en bolsas negras, e incluso se puede ver, plásticos de la tv, basura que tardarán años para desintegrarse en caso de no sea reducido en cenizas cuando los dueños de los predios ya ocupen estos espacios que están siendo fomentados.