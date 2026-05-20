Harfuch confirma que Rubén Rocha sigue en Sinaloa y descarta escoltas federales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este miércoles que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, continúa en territorio sinaloense y precisó que actualmente no cuenta con servicio de escoltas proporcionado por el Gobierno de México.

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Durante declaraciones a medios, el titular de la SSPC señaló que la ubicación de Rocha Moya no ha sido reservada y aseguró que el exmandatario permanece en Sinaloa. Asimismo, aclaró que la seguridad asignada al político no corresponde a una protección federal directa, sino a elementos pertenecientes a la Policía Estatal Preventiva.

La precisión ocurre en medio de cuestionamientos sobre la situación del gobernador con licencia y de versiones sobre un presunto esquema especial de seguridad federal tras los señalamientos y controversias recientes en torno a su nombre. García Harfuch sostuvo que la protección forma parte de medidas de seguridad estatales y no de un operativo especial del Gobierno federal.