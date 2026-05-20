Colonias de Campeche denuncian baja presión en servicio de agua

El acceso al agua potable continúa afectando la cotidianidad de los campechanos, quienes reportaron baja presión y otras complicaciones en colonias como Tomas Aznar, Jardines, Leovigildo Gómez, Paso de las Águila, Polvorín y Santa Ana.

Los ciudadanos José, Guadalupe, William, Luis, Fátima y Lida coincidieron en que el Ayuntamiento de Campeche es “bueno para cobrar, pero poco eficiente para resolver” los problemas, lo que genera afectaciones tanto en zonas bajas como en áreas de cerros.

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Guadalupe, apurada para acudir a su trabajo, relató que las fallas impactan incluso a su mascota, acostumbrada a refrescarse bajo la llave para mitigar el calor. Por su parte, don José subrayó la necesidad de mayor unidad ciudadana para exigir soluciones, pues “en muchas ocasiones no se sabe qué está pasando”.

Los reportes se multiplican en redes sociales, donde familias narran que deben llenar baldes, pedir “chance” a vecinos para bañarse y recurrir a favores para enfrentar las afectaciones en plena temporada de calor.

Al cierre de esta edición, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac) no había emitido una respuesta oficial sobre las causas de la baja presión o la suspensión del servicio.