Giovanni Laguna diseñador venezolano es detenido en Cannes por agresión física

Giovanni Laguna, estilista y diseñador venezolano, se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras difundirse reportes sobre su presunta detención en la ciudad de Cannes, Francia, en pleno desarrollo del famoso festival de cine; esto tras haber agredido a una modelo venezolana.

El estilista se encontraba en la ciudad francesa participando en diferentes actividades relacionadas con el festival. Incluso el mismo Giovanni había usado sus redes sociales para compartir su trabajo y presencia en Cannes; sin embargo, ahora se volvió viral tras reportes de su detención.

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¿Por qué fue detenido Giovanni Laguna en Cannes?

De acuerdo con las informaciones preliminares que comenzaron a circular, el arresto estaría relacionado con un altercado de agresión física. La persona afectada en este altercado fue identificada como la modelo venezolana Andrea del Val, quien ganó el título de Miss Venezuela Global 2025.

Laguna se encontraba en la ciudad francesa participando en actividades relacionadas con la moda, estilismo y acompañamiento a diversas figuras públicas. Precisamente, en días recientes el propio diseñador usó sus redes sociales para mostrar su trabajo y presencia en el festival de Cannes.

Hasta el momento, los detalles específicos sobre la gravedad de la agresión o el estatus legal actual del estilista se manejan bajo reserva, y no se ha emitido un comunicado oficial formal por parte de las autoridades francesas ni una declaración directa del equipo de Giovanni Laguna.

¿Quién es Andrea del Val, modelo agredida por el diseñador?

Andrea del Val, es una modelo, comunicadora y reina de belleza venezolana, nacida en Barquisimeto, estado Lara. Ha consolidado su carrera en el mundo del modelaje profesional tanto en su país natal como a nivel internacional, destacando por su trabajo en pasarelas y campañas publicitarias.

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Su proyección internacional más destacada en el ámbito de los concursos de belleza se dio al ser designada como la representante oficial de Venezuela para el certamen Miss Global. Recientemente, su nombre ha tomado una fuerte relevancia, debido al incidente ocurrido en Cannes.

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