¡Suman seis este 2026! Confirman nuevo caso de gusano barrenador en humanos en Campeche

La Secretaría de Salud (SSa) federal confirmó un nuevo diagnóstico de miasis humana por gusano barrenador en el estado de Campeche, elevando la cifra del 2026 a seis casos detectados durante los primeros cinco meses del año, sin que hasta el momento se haya registrado ninguna defunción relacionada de manera directa con este padecimiento.

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Por medio del Boletín Epidemiológico de la SSa, en su más reciente actualización, se corroboró el contagio por el gusano de la mosca Cochliomyia hominivorax, dejando la cifra general en 10 casos acumulados en la entidad si se consideran los primeros registros reportados desde 2025.

En la perspectiva peninsular, Campeche se ubica como el estado con menor cantidad de contagios acumulados. Quintana Roo mantiene un total de ocho casos durante el 2026 y 14 de manera histórica; mientras que Yucatán lidera la región al acumular 21 solo este año y 31 en total.

A nivel federal, el panorama de este año se conforma por 204 casos acumulados y dos defunciones, lo que coloca la estadística de Campeche en el 2.9 por ciento del total nacional.

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JGH