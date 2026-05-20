Pronóstico del clima en Yucatán 21 de mayo: habrá posibles tormentas y calor de 40 grados este jueves

Derivado del ingreso de aire marítimo tropical, en combinación con el fuerte calentamiento diurno y el establecimiento de una vaguada, se prevén condiciones de cielo medio nublado, con probabilidad de chubascos con tormentas principalmente sobre Yucatán este jueves 21 de mayo.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que en los próximos días se mantendrá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso durante las tardes, con potencial de chubascos y tormentas vespertinas sobre el oriente, norte y centro de la región.

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Además, una nueva Onda Tropical podría aproximarse a la región hacia el fin de semana, manteniendo la probabilidad de lluvias en la entidad.

Mientras tanto, predominará el ambiente caluroso a extremadamente caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del este-sureste cambiando por la tarde al noreste, de 15 a 25 km/h, con rachas mayores a 40 km/h en costas.

En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 40 grados Celsius, mientras que al amanecer se esperan mínimas cercanas a los 23 grados, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Por la noche, el clima volverá a sentirse cálido en gran parte de la entidad.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 36 grados, mientras que en Tekax los valores oscilarán entre los 24 y 37 grados Celsius.

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Por su parte, en Tizimín se prevén temperaturas mínimas de 24 grados y máximas de 34, mientras que en Valladolid el termómetro alcanzaría hasta los 37 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil.