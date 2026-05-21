Asesinan al cantante “Degezeta” en Culiacán tras salir de estudio de grabación.

Mario Alberto Barreto Domínguez, conocido artísticamente como “Degezeta”, perdió la vida la noche del miércoles 20 de mayo de 2026. El músico fue asesinado a balazos en Culiacán, Sinaloa; en el ataque también falleció Iván Marlon, quien formaba parte de su equipo de trabajo.

El joven de 22 años comenzaba a consolidar una carrera en la escena de la música urbana en el noroeste de México. Uno de los temas más famosos de Mario era "Chanel", una colaboración con el cantante Jacobo; la noticia fue confirmada por su disquera Hyphy Music en un mensaje.

Noticia Destacada Danna, Arleth y El Pulpo: video viral desata guerra de acusaciones y amenaza con escalar a la Ley Olimpia

¿Cómo fue el asesinato del cantante “Degezeta” en Culiacán?

Los primeros informes señalan que el artista acababa de salir de un estudio de grabación donde trabajaba en nuevos proyectos musicales. De hecho, minutos antes del atentado, Degezeta había compartido una fotografía en las historias de su cuenta de Instagram mostrando que se encontraba en las instalaciones del estudio.

Tras concluir su sesión de grabación, el cantante y su acompañante abordaron un automóvil. Alrededor de las 9:00 de la noche, mientras circulaban por la colonia Miguel Alemán, fueron interceptados por sujetos armados; el ataque directo ocurrió en el cruce de las calles Constitución y Jesús G. Andrade, enfrente del estadio de béisbol.

Degezeta en el estudio de música antes de ser atacado. / Instagram: degezetamx

Testigos y reportes de las autoridades indicaron que los agresores aprovecharon el alto de un semáforo para aproximarse al vehículo y disparar. Tras el ataque armado, una de las víctimas quedó sin vida en el interior del automóvil, mientras que el cuerpo de la otra quedó tendido sobre el asfalto.

Confirman fallecimiento de Degezeta en Culiacán

La disquera independiente Hyphy Music emitió un comunicado oficial en sus redes sociales confirmando el fallecimiento del cantante de música urbana Mario Alberto Barreto Domínguez, conocido artísticamente como “Degezeta”.

Hyphy Music confirma fallecimiento de Degezeta en Culiacán. / Instagram: hyphymusicinc

En el mensaje, la empresa lamentó profundamente la pérdida del joven sonorense de 22 años y externó sus condolencias a la familia, amigos y seguidores del artista, quien se encontraba trabajando en nuevos proyectos bajo su sello discográfico al momento del ataque en Culiacán.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal