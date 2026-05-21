Autoridades federales clausuran gasera en Calkiní; ¿por qué suspendieron el servicio rumbo a Tepakán?

Este jueves por la mañana, ciudadanos del municipio de Calkiní amanecieron con la sorpresa de que la estación de gas LP, localizada sobre la carretera con rumbo a Tepakán, se encontraba clausurada con sellos federales. Esto dejó el funcionamiento temporalmente suspendido para decenas de usuarios que acostumbran abastecerse en dicho establecimiento.

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A pesar de que no se han detallado los motivos oficiales de la suspensión, se presume que podría estar relacionada con verificaciones de autoridades federales en materia de seguridad, protección ambiental o el cumplimiento de las normativas vigentes para el manejo y distribución de gas LP.

Dicha distribuidora, ubicada estratégicamente sobre la carretera municipal, lleva varios años operando de manera continua. De acuerdo con las opiniones de los propios ciudadanos, el sitio nunca había registrado inconvenientes ni reportes inusuales en su operatividad, lo que ha causado una mayor incertidumbre entre la población.

Hasta el momento, la empresa campechana propietaria del establecimiento tampoco ha emitido declaraciones ni información relevante respecto a la causa de la sanción. Esto mantiene en la incertidumbre tanto a los residentes de Calkiní como a los conductores provenientes de Tepakán y comunidades aledañas que suelen surtir su combustible en el lugar.

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JGH