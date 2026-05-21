Lluvias dejan “plantado” a Campeche y el calor golpea con 42 grados

Derivado de la constante afluencia de aire marítimo proveniente del mar Caribe que interactúa con un anticiclón localizado en niveles medios de la atmósfera, el ambiente sobre el estado de Campeche permanece relativamente estable con cielo despejado, baja probabilidad de precipitaciones y temperaturas de hasta 42 °C.

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Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam), las altas temperaturas en superficie prevén el desarrollo de una vaguada inducida en la Sonda de Campeche. Este fenómeno podría favorecer el desarrollo de lloviznas aisladas, distribuidas principalmente en las porciones oriente, sur y suroeste de la entidad.

Dado que durante la mañana y la tarde se esperan condiciones extremadamente calurosas, el termómetro descenderá gradualmente en el transcurso de la noche y la madrugada hasta llegar a los 23 °C. Con ello, las condiciones atmosféricas permanecerán estables, con ambiente húmedo y cielo despejado.

Al mismo tiempo, se esperan vientos de componente este con una intensidad de entre 20 y 30 kilómetros por hora, acompañados de rachas de 40 a 60 km/h sobre la región. Dichas ráfagas favorecerán la dispersión de las lloviznas aisladas en las zonas mencionadas, reduciendo aún más su probabilidad de formación.

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JGH