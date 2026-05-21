Apicultores de Hecelchakán denuncian muerte masiva de abejas y caída de la miel por fumigaciones aéreas

La apicultura, una de las actividades económicas y sostén familiar de los pueblos representativos del Camino Real, sufre una severa crisis tras registrarse una caída de entre el 30 y el 40 por ciento en la producción de miel en este ciclo de cosecha 2026. Así lo reconoció la encargada del centro de acopio, Rocío Keb Ayala, al lamentar el desplome de las cosechas por daños al medio ambiente.

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Keb Ayala señaló que entre los factores de riesgo ocurrentes se encuentra la deforestación acelerada, las quemas de los montes y el desmonte en todo el entorno del municipio. Algunos campesinos, por ampliar extensiones de terreno —impulsados por la expansión agrícola y, en algunos casos, por el interés de acceder a programas gubernamentales—, han provocado la pérdida del hábitat natural de los polinizadores.

A esta problemática se suma el uso indiscriminado de agroquímicos, situación que agrava aún más el escenario. Keb Ayala denunció que la aplicación de pesticidas, incluso mediante fumigaciones aéreas, está generando consecuencias severas; entre ellas, la muerte masiva de abejas por contacto directo con sustancias tóxicas, así como la contaminación de los mantos freáticos, lo que representa un riesgo tanto para la biodiversidad como para la salud de la población.

Ante este panorama, productores del sector hicieron un llamado urgente a las autoridades ambientales y agrícolas de los tres niveles de gobierno —como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)— para reforzar la vigilancia en zonas de desmonte, garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y regular las prácticas de fumigación.

Asimismo, plantearon la necesidad de impulsar programas de reforestación que permitan recuperar los ecosistemas y asegurar la disponibilidad de recursos naturales para la actividad apícola. Keb Ayala indicó que el precio del dulce se mantiene a 34 pesos el kilogramo, por lo que con lo poco que se capta no es mucho lo que se adquirió este año. Lamentó que, a solo un mes de que culmine la cosecha, no se alcanzó la cantidad que se esperaba en comparación con el año anterior.

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JGH