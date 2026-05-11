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¿Ángela Aguilar usa el cuarto de Inti, para sus mascotas y los sube a la cama?

La cantante de regional mexicano ha vuelto a causar polémica por dejar a su mascota en la cama del cuarto de Inti.

Por Redacción Por Esto!

11 de may de 2026

2 min

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¿Ángela Aguilar usa el cuarto de Inti, para sus mascotas y los sube a la cama?
¿Ángela Aguilar usa el cuarto de Inti, para sus mascotas y los sube a la cama? / Instagram:angela_aguilar_

Christian Nodal decidió compartir con su público un poco más sobre su vida privada, y por medio de un video reveló que ya tiene lista la habitación de la pequeña Inti, algo que causó mucha ternura y polémica momentos después.

Las redes sociales no perdonan nada y arremetieron en contra de su esposa, Ángela Aguilar, quien tras compartir varias imágenes de su día a día, una situación provocó la molestia, ya que algunos detectaron que su mascota estaba en la cama de la habitación que fue preparada para Inti, hija de Nodal y Cazzu.

Majo Aguilar explicó las razones del distanciamiento con Ángela Aguilar.

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Majo Aguilar señala que existe un distanciamiento con Ángela Aguilar 

Ángela Aguilar deja que su mascota se suba a la cama de Inti

La cantante de regional mexicano decidió compartir en sus redes sociales un momento en donde aparece uno de sus perros sobre la cama de una habitación, la cual al parecer es de Inti. Y, al momento en que Ángela Aguilar publicó las imágenes, las cosas se pusieron muy tensas.

Como era de esperarse, los comentarios y señalamientos no se hicieron esperar, pues muchos aseguraron que estas acciones eran inapropiadas, pues es el espacio de una menor y no debe de ser utilizado por la mascota.

Christian Nodal reaparece en redes y presume tatuaje de Ángela Aguilar.

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Christian Nodal reaparece en redes y presume tatuaje de Ángela Aguilar

Esto provocó que Maryfer Centeno, quien en varias ocasiones no ha dudado en hablar sobre el comportamiento de Ángela Aguilar, analizó la conducta de la cantante, siendo tajante con sus palabras.

@maryfercentenom La provocación de #angelaaguilar al poner la foto de su perro en lugar de la INTI la hija de #nodal ♬ sonido original - Maryfer Centeno

“Esto que vemos parece ser una provocación de Ángela Aguilar; si usted se fija es la misma recámara que subió Christian Nodal diciendo que... como mandando un mensaje buscando limpiar su imagen, diciendo que extraña a Inti de alguna forma, una recámara muy bonita, pero vacía y qué es lo que sube Ángela Aguilar, una foto con su perrito y sí, yo amo a los perros con toda mi alma, son mi vida, pero eso no hace que esté ciega y que me de cuenta que esto es una provocación…”

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