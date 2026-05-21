¿Terminarán el año en línea? Kínder de Ciudad del Carmen cumple un mes sin luz por pleito con la CFE

Una problemática eléctrica que arrastra antecedentes desde 2020 mantiene desde hace un mes sin servicio de energía al jardín de niños Isla de Tris. Esta situación obligó a las autoridades educativas a suspender las clases presenciales y continuar únicamente en modalidad en línea, evitando así riesgos a los menores ante las altas temperaturas. El problema ya es atendido por la Secretaría de Educación (Seduc), al tratarse de un asunto jurídico ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE); mientras se resuelve, el plantel tomará alternativas para concluir el ciclo escolar.

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Aurora Ceh Reina, supervisora de la zona escolar 027 de educación preescolar en Ciudad del Carmen, refirió que la crisis se recrudeció hace un mes cuando les fue suspendido el suministro. La CFE argumentó una situación irregular relacionada con el medidor de energía: aunque el servicio se pagó durante años, el medidor registrado no correspondía al que tenía documentado la dependencia educativa, lo que derivó en la suspensión.

Debido a que las afectaciones cumplieron un mes, inicialmente se permitió que los alumnos acudieran en horarios reducidos de 9:00 a 11:00 de la mañana. Los grupos trabajaban en la explanada del plantel porque dentro de los salones era imposible permanecer por el calor extremo. Sin embargo, ante la falta total de ventilación, se optó definitivamente por las clases virtuales. Con el antecedente de un golpe de calor registrado previamente en otro jardín de niños, las autoridades decidieron no arriesgar a los estudiantes.

Algunos padres de familia han mostrado inconformidad con las clases en línea y exigen el regreso presencial. No obstante, Ceh Reina aclaró que la solución depende directamente de la Seduc y de los procesos administrativos y jurídicos con la CFE. Mencionó que existe la posibilidad de utilizar temporalmente un generador de energía, pero el apoyo sería solo por una semana y resta un mes para concluir las clases. De no solucionarse a la brevedad, el ciclo escolar terminará en línea y la ceremonia de clausura se hará en un sitio alterno. Actualmente, el plantel cuenta con una matrícula de 76 alumnos, una notable baja frente a los casi 190 que registraba anteriormente, lo que despierta el temor de un posible cierre de grupos o del inmueble en el futuro.

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JGH