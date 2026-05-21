Cazzu llega a Netflix con la película “Risa”; conoce la fecha de estreno

Cazzu ha vuelto a encender las redes después de que se confirmará la fecha de estreno de la película “Risa” en Netflix, un largometraje protagonizado por la argentina. La cinta que ya tuvo un paso por las salas de cine en Argentina ha generado emoción entre sus seguidores y fanáticos.

Este proyecto marca el debut cinematográfico de Julieta Cazzuchelli, siendo una película dirigida por Juan Cabral, ha ganado fanáticos por su trama mágica y sobrenatural. Sin embargo, con su llegada a la plataforma de streaming se espera que más fanáticos de la cantante puedan ver este proyecto audiovisual.

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¿Cuándo se estrena “Risa”, cinta protagonizada por Cazzu en Netflix?

La película dramática "Risa", cuyo título completo original es "Risa y la cabina del viento". Llegará a la plataforma de streaming el próximo 3 de junio, la cinta se encontrará en el catálogo global de Netflix por lo que todos los interesados podrán verla desde la comodidad de sus hogares.

La película, que se ganó dos galardones en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, marca la primera gran incursión de Cazzu en la actuación profesional compartiendo créditos con actores consagrados como Diego Peretti y Joaquín Furriel, bajo la dirección de Juan Cabral.

¿Cuál es la trama de la cinta protagonizada por Cazzu?

La trama de la película se sumerge en el realismo mágico y el drama sobrenatural. Sigue la historia de Risa, una niña de 10 años que enfrenta el duelo de haber perdido a su padre en un trágico incendio. La narrativa da un vuelco cuando la pequeña descubre una mística cabina telefónica que le permite comunicarse con los muertos.

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En este filme, Cazzu interpreta a "Sara", la madre de la protagonista. Su papel explora profundamente el dolor y las dinámicas del duelo compartido entre una madre y su hija tras una pérdida devastadora. La inclusión de "La Jefa" en esta producción forma parte de la estrategia continua de Netflix por apostar por el cine latinoamericano.

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