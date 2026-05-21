Iba de reversa para estacionarse y provocó un fuerte choque en Ciudad del Carmen

Un percance vial entre un automóvil particular y un taxi registrado en la colonia Morelos dejó como saldo daños materiales de consideración y afectaciones al tráfico vehicular en la zona, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida 56 por calle 61 de la colonia Morelos, donde, de acuerdo con versiones de testigos y datos recabados en el lugar, el conductor de un taxi Dodge Attitude, marcado con el número económico 2166, circulaba en aparente preferencia sobre el carril izquierdo con dirección hacia la avenida 55.

Sin embargo, en ese momento, la conductora de un automóvil Suzuki Baleno en color gris presuntamente intentó realizar una maniobra de reversa para estacionarse, pero lo hizo de manera incorrecta, terminando por invadir la trayectoria del vehículo de alquiler.

Debido a la falta de precaución, ambas unidades colisionaron, provocando daños materiales mayores y el bloqueo parcial de la circulación en ese sector de la ciudad, lo que generó tráfico lento por varios minutos mientras otros automovilistas buscaban vías alternas.

Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de Tránsito Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el retiro de las unidades involucradas, las cuales fueron orilladas para liberar la vialidad y evitar otro incidente. Ambos conductores activaron sus respectivas aseguradoras y, luego de varios minutos de diálogo, lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados, evitando que el caso fuera turnado ante las autoridades ministeriales.

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JGH