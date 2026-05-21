Stavros Floros es el ganador de Survivor tras perder la pierna izquierda.

Stavros Floros, el joven de 22 años que sufrió un trágico accidente mientras participaba en “Survivor Grecia”, fue declarado el ganador del reality show. La decisión fue unánime y se llegó a esto tras la cancelación del programa debido al incidente del joven en donde perdió parte de su pierna izquierda.

El accidente tuvo lugar en la Isla Saona, República Dominicana, lugar donde se graba el programa tras el incidente, el programa se canceló y fue el joven quien fue declarado ganador. La victoria de Floros le permitió ganar el premio del reality show que es una suma que supera los 200 mil euros.

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¿Cuánto ganó Stavros Floros de Survivor al ganar el reality?

La decisión de que Stavros Floros fuera el ganador fue una decisión unánime tomada por la producción y la cadena televisiva SKAI, luego de que el concurso tuviera que cancelarse. Con la victoria; el ganador de 22 años se volvió acreedor al premio de 250 mil euros, aproximadamente 5 millones de pesos mexicanos.

El conductor de “Survivor Grecia” comentó que la producción consideraba que Floros debía ser el ganador no solo por haber formado parte del reality show, sino por la fortaleza que mostró tras sobrevivir al accidente. Las palabras del conductor generaron emoción entre los participantes y público que aplaudió la decisión.

"Todos nos hemos quedado asombrados por el coraje y la fuerza de un verdadero superviviente. El ganador de este año y del premio de 250 mil euros es Stavros, porque es un auténtico 'survivor', porque realmente lo merece y porque es una de las pocas cosas que podemos hacer por él". comentó el conductor del show.

¿Cómo fue el accidente de Stavros Floros en Survivor?

Durante un día de descanso del show, Stavros se encontraba practicando pesca submarina junto a su compañero, Manos Malliaros. De manera repentina, una lancha de turistas lo embistió de espaldas. Las hélices de la embarcación le provocaron un traumatismo en el tobillo derecho y la amputación de su pierna izquierda por debajo de la rodilla.

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La rápida e inmediata reacción de su compañero fue vital para rescatarlo del agua, detener la intensa hemorragia y pedir asistencia médica urgente, lo que de acuerdo con los doctores le salvó la vida. Tras el siniestro, el conductor del bote fue arrestado por las autoridades dominicanas bajo cargos de presunta negligencia.

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