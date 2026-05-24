Pedro Sola relata las horas de terror que vivió en el accidente aéreo: "¡Qué terror!"

Pedro Sola, compartió a través de sus redes sociales la angustiante experiencia que vivió junto a decenas de celebridades e influencers mexicanos durante un vuelo internacional. Lo que estaba planeado como un viaje de celebración con destino a Seúl, Corea del Sur; se convirtió en una pesadilla cuando se notificó que el parabrisas se había estrellado.

La aeronave tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, generando gran angustia entre los tripulantes. Entre los que se encontraban un numeroso grupo de famosos entre los que destaca Wendy Guevara, Lolita Cortés y Vanessa Claudio; invitados al 40 aniversario de una marca internacional.

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¿Cómo fue el incidente aéreo según lo declarado por Pedro Sola?

De acuerdo con el relato del economista y presentador, el avión ya acumulaba aproximadamente cuatro horas de trayecto en el aire y se encontraba sobrevolando el océano Pacífico cuando el capitán rompió el silencio para informar sobre la peligrosa avería técnica en la cabina.

"¡Qué terror!", expresó visiblemente preocupado Pedro Sola a través de un video en Instagram grabado en su hogar. El conductor admitió haber sentido un miedo profundo durante las horas que duró el retorno a la Ciudad de México, confesando que la incertidumbre los consumía a todos.

Sola reconoció el temor que le causó no saber si la versión de la aerolínea era del todo real o era una estrategia para mantener la calma de los pasajeros. Tras cuatro horas de regreso y un aterrizaje exitoso en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se confirmó que el parabrisas se había despegado y estrellado.

Aunque la aerolínea ofreció reparar el daño para reanudar el viaje horas más tarde, el cansancio y el fuerte susto cobraron factura en el conductor de 79 años, quien tomó la drástica decisión de cancelar su participación en el proyecto, bajarse definitivamente del avión y regresar a su casa a descansar.

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