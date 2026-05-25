Fátima Bosch rompe el silencio sobre su relación con el maquillista acusado de agresión

Hace unos días, se dio a conocer el polémico caso de un maquillista que arremetió en contra de una mujer, lo grave de esta situación, es que el hombre agredió físicamente a la joven, quien terminó con heridas importantes.

Después trascendió que el estilista se llama Giovanni Laguna, quien es acusado de presuntamente agredir a la modelo Andrea del Val, además supuestamente es parte del equipo profesional de la Miss Universo, Fátima Bosch, una situación que levantó las alarmas entre el público.

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Todo comenzó cuando Andrea del Val, decidió compartir un video muy preocupante con la cara ensangrentada, donde acusa al estilista como el responsable. Después el hombre apareció esposado y detenido por las autoridades francesas, ya que todo sucedió en el Festival de Cannes.

Fátima Bosch habla sobre la polémica del estilista Giovanni Laguna

Ante toda la polémica que se generó, Fátima Bosch decidió romper el silencio y negó que el estilista forme parte permanente de su equipo, revelando que solamente fue en un evento, donde los dos coincidieron.

“Él no es mi maquillista. Yo sigo un protocolo que es que al país que vamos y al que viajamos, Miss Universo ya me asigna maquillista y peinador”

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Agregó que conoció al estilista en Cannes y no dudó en descartar cualquier vínculo con él, por lo que pidió frenar los ataques.

“Yo no lo conocía antes. Él es estilista oficial de las misses Venezuela y yo soy muy profesional y esta vez a mí me tocó trabajar con él. Yo no tengo nada que ver en esas críticas que no me corresponden”

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