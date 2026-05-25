Hermanas de Louis Tomlinson aseguran que el cantante no las apoya económicamente

Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, se encuentra en medio de la polémica en redes sociales después de que sus hermanas informaran que no reciben un apoyo económico del músico. Esto fue dicho por Daisy y Phoebe Tomlinson en el podcast que ellas mismas dirigen.

El fragmento del video se volvió completamente viral en plataformas digitales acumulando millones de reproducciones. Dentro de este clip, una de las hermanas menores del cantante habla sobre la realidad de sus vidas cotidianas frente a los mitos que rodean la inmensa fortuna del artista que se encuentra estimada en 60 millones de dólares.

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¿Qué dijeron las hermanas de Louis Tomlinson sobre el apoyo económico?

Durante el clip, la joven aclaró que los lujos que muchos fanáticos asumen que reciben por parte de su hermano no son reales. De forma muy directa y con un tono maduro, especificó que el cantante no les proporciona apoyo económico para grandes gastos materiales cotidianos.

"Ni autos, ni casas, nada de ese estilo" dijo la hermana de Louis Tomlinson sobre los supuestos apoyos que reciben por parte del cantante. A pesar de lo que se interpretó inicialmente en los titulares de la prensa, la declaración se hizo más como una aclaración de hechos cotidianos.

Usuarios reaccionan a lo dicho por las hermanas de Louis Tomlinson

Las declaraciones dividieron rápidamente las opiniones de los usuarios en internet. Por un lado, muchos seguidores salieron en defensa de Louis Tomlinson, argumentando que sus hermanas ya son adultas y que el cantante no tiene la obligación legal ni moral de financiar sus vidas de manera indefinida, independientemente de su éxito financiero.

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A pesar del revuelo mediático que causó la difusión masiva de este fragmento, ni Louis Tomlinson ni su equipo de representantes emitieron comentarios públicos al respecto. Históricamente, el artista de Doncaster se ha caracterizado por ser muy reservado con el manejo de sus finanzas personales y su vida familiar.

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