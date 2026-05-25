Retraso de pagos de PEMEX hasta 2033: “el tiro de gracia” para Carmen

El retraso en los pagos a proveedores hasta el año 2033 representa “el tiro de gracia” para la economía de Carmen, consideró el presidente de Contraloría Ciudadana A.C., Javier Bello Ávila, quien cuestionó la postura de algunos representantes empresariales que han planteado buscar industrias alternativas como el turismo ante la crisis derivada de los adeudos millonarios de PEMEX, pues señaló que la situación ya rebasó cualquier capacidad de resistencia para las empresas locales, muchas de las cuales se encuentran prácticamente quebradas.

Lanzó fuertes críticas contra Petróleos Mexicanos (PEMEX), porque afirmó que se trata de más de 240 mil millones de pesos que debe a proveedores y contratistas, por lo que “ninguna empresa puede sobrevivir tras esperar siete años para cobrar trabajos ya realizados y facturados desde hace tres”.

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El activista criticó la cadena de promesas incumplidas respecto a los pagos y aseguró que el problema ha escalado al grado de provocar cierres de negocios, hoteles y comercios en Carmen. Aprovechó para pedir al sector empresarial asumir una postura más firme y convocar de manera urgente a las autoridades de los tres niveles, para exigir respuestas directas al nuevo director general de PEMEX, Juan Carlos Carpio Fragoso, y a la Secretaría de Hacienda.

“Esto ya colapsó… necesitan negociar urgentemente o Carmen va a terminar convertido en otra ciudad petrolera abandonada”, advirtió.

Sin una verdadera compensación

PEMEX adeuda más de 240 mil millones; denuncian abandono federal a Campeche

Durante la entrevista, Bello Ávila también acusó que la Federación mantiene en el abandono a Campeche, pese a décadas de aportación petrolera al país. Recordó afectaciones ambientales históricas provocadas por la industria petrolera en la Sonda de Campeche, la Laguna de Términos y la Península de Atasta, y aseguró que nunca ha existido una verdadera compensación para la región.

Sostuvo que Ciudad del Carmen enfrenta el riesgo de convertirse en una “ciudad fantasma”, similar a otros antiguos polos petroleros del país, si no se atiende de inmediato la crisis económica derivada de los adeudos de PEMEX y la falta de inversión federal.