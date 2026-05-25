Pacientes con ébola escapan tras ataque a hospital en Congo; violencia complica respuesta sanitaria

Un nuevo ataque contra un hospital donde se atiende a pacientes con ébola en la República Democrática del Congo provocó la huida de personas bajo vigilancia médica y complicó las labores para contener el brote en la provincia de Ituri, epicentro de la emergencia sanitaria.

El incidente ocurrió en el hospital de Mongbwalu, ciudad donde se concentra parte importante de los casos reportados. De acuerdo con reportes internacionales, al menos siete pacientes con ébola habrían escapado tras el ataque, aunque otros informes señalan que pudieron ser hasta 18 casos sospechosos los que abandonaron el centro durante el caos.

AP reportó que hombres jóvenes irrumpieron en un hospital de Mongbwalu para exigir la entrega de cuerpos de familiares fallecidos, lo que obligó a una evacuación urgente del personal médico.

Desconocen paradero de pacientes que huyeron del hospital

El paradero de las personas que escaparon sigue sin confirmarse. La situación genera preocupación porque el rastreo de contactos y el aislamiento son medidas clave para cortar cadenas de transmisión del ébola.

El director del hospital de Mongbwalu, Richard Lokudi, condenó el ataque y señaló que la violencia provocó pánico entre el personal de salud.

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En esa misma zona, una estructura de aislamiento instalada por Médicos Sin Fronteras fue incendiada, lo que obligó a pacientes y trabajadores a salir de emergencia. India Today, citando reportes de AP, informó que 18 personas sospechosas de portar el virus escaparon durante ese episodio.

Ataques a hospitales reflejan desconfianza ante el ébola

Este no es el primer ataque contra instalaciones médicas durante el brote. En Mongbwalu, jóvenes intentaron recuperar el cuerpo de un pastor católico que murió por ébola, mientras que en Rwampara otro centro fue incendiado después de que se impidió a familiares llevarse el cuerpo de un hombre fallecido por la enfermedad.

La resistencia a los protocolos funerarios ha generado tensión en comunidades donde algunas personas niegan la existencia del ébola o rechazan que sus familiares hayan muerto por el virus. Las autoridades sanitarias han insistido en que los entierros deben realizarse bajo medidas especiales, ya que el contacto con cuerpos infectados representa un alto riesgo de contagio.

7 Ebola patients escaped from a hospital in Monbgwalu, Congo after it was attacked by angry relatives. This is the 3rd incident in recent days - RFI — BNO News (@BNOFeed) May 25, 2026

Brote de ébola avanza en Ituri y preocupa a la OMS

La Organización Mundial de la Salud informó que el brote fue detectado en la zona de salud de Mongbwalu, en Ituri, después de una alerta por una enfermedad de alta mortalidad. Posteriormente se confirmó que se trata de enfermedad por ébola causada por el virus Bundibugyo.

Los ataques, la desinformación y el desplazamiento de pacientes dificultan la atención médica, el seguimiento de contactos y la identificación temprana de nuevos contagios. En este escenario, los equipos de salud enfrentan un doble desafío: contener el virus y recuperar la confianza de las comunidades afectadas.

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