Acusan a Pati Chapoy de “sacar del clóset” a Ricardo Manjarrez.

La polémica ha encendido las redes sociales en torno a la emblemática periodista mexicana de espectáculos, Pati Chapoy, y su colaborador en Ventaneando, Ricardo Manjarrez. Durante una reciente transmisión en vivo del programa de TV Azteca, la conductora hizo un comentario directo sobre la vida personal del periodista.

El público interpretó de inmediato los comentarios de la conductora como un intento de "sacarlo del clóset" sin su consentimiento. Aunque Chapoy cambió de tema segundos después, gran parte de los usuarios consideran que parte de la vida privada del periodista ha sido exhibida.

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¿Cómo fue el momento incómodo entre Pati Chapoy y Ricardo Manjarrez?

El incidente se dio de manera imprevista en el foro de televisión. El equipo se encontraba discutiendo un tema casual cuando Pati Chapoy lanzó una pregunta directa e inquisitiva hacia Manjarrez que, aunque rápida, gran parte de los usuarios se percataron de este cuestionamiento.

"¿Tú serías capaz de tatuarte el ojo de tu mamá por ejemplo, o el de un novio?". La mención específica de un "novio" tomó por sorpresa al reportero y conductor. Aunque la tensión en el estudio aumentó visiblemente, la conversación se vio interrumpida casi de inmediato por la llegada de Javier Alatorre permitiendo a Chapoy cambiar de tema.

🗯️ MOMENTO EXACTO en que La Chapoy sacó a su reportero del clóset, en cadena nacional ‼️🫪😳 pic.twitter.com/xDydvKJVS5 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 25, 2026

A pesar de que el programa continuó sin tocar más la cuestión y el tema, el breve momento bastó para quedar registrado en la memoria de la audiencia. Y este pequeño instante ya ha comenzado a circular en redes sociales; espacios en donde los usuarios han acusado a Pati Chapoy de “sacar del clóset” a Manjarrez.

¿Qué han dicho Pati Chapoy y Ricardo Manjarrez tras este momento?

A pesar del gran revuelo que causó el debate sobre los límites del humor televisivo y el respeto a la vida privada que generó la cuestión, ni Pati Chapoy ni Ricardo Manjarrez han emitido declaraciones oficiales en sus redes o en el programa para aclarar o desmentir las interpretaciones que circulan entre el público.

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