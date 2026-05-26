Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos confirmó que tiene nuevo citatorio por denuncia; ¿de qué se le acusa?

La Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, publicó un video en sus redes sociales para confirmar que recibió un segundo citatorio por parte de la FGR, ahora por una denuncia que presentó Javier Corral "por supuesto secuestro", un "caso que ya estaba cerrado" explica la mandataria del estado.

En poco más de tres minutos, Maru Campos explica todo sobre la nueva cita a comparecer, pero además deja en claro que a pesar de las audiencias y los procesos en su contra, su gobierno continuará trabajando y dando resultados para los chihuahuenses.

"Quiero platicarles algo que hoy está ocurriendo, porque es lamentablemente increíble y terrible. En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del poder. Y hace unas horas recibí un citatorio para otra audiencia por una denuncia que presentó Javier Corral en mi contra. Aunque pretendan paralizar al Gobierno del Estado con citatorios y audiencias, nosotros no vamos a dejar de dar resultados. Seguiré trabajando con toda mi fuerza por las familias de Chihuahua", escribió para acompañar el video.

Quiero platicarles algo que hoy está ocurriendo, porque es lamentablemente increíble y terrible.



En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del poder.

Y hace unas horas recibí un citatorio para otra audiencia por una denuncia que presentó Javier Corral en… pic.twitter.com/HsYeQd6qzj — Maru Campos (@MaruCampos_G) May 27, 2026

Fue este mismo martes 26 de mayo, cuando los diputados de Chihuahua entregaron una solicitud de juicio político para Maru Campos, a quien señalan por el ingreso ilega de agentes de la CIA en México desmantelar una célula delictva.

Fue Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, quien confirmó sobre dicha solicitud. Ahora los legisladores tendrán tres días para analizarla y ratificar el juicio político.

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