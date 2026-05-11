Cristian Castro desmiente romance con la productora musical Victoria Kühne 

El cantante Cristian Castro ha desmentido oficialmente tener una relación sentimental con la empresaria y productora musical Victoria Kühne. A pesar de las especulaciones y de las declaraciones previas de su propia madre, el "Gallito Feliz" aseguró que se encuentra soltero.

Tras una presentación en Aguascalientes, el cantante tuvo un encuentro con los medios de comunicación, espacio en donde Castro detalló la relación que mantiene con la productora musical. Estos comentarios han sorprendido al medio del espectáculo pues se aseguraba que ambos habían comenzado una relación.

Noticia Destacada Cristian Castro se declara célibe tras su ruptura con Mariela Sánchez

Castro aclara que su relación con Victoria Kühne es profesional y de amistad

Luego de una presentación en Aguascalientes, Cristian Castro abordó a los medios de comunicación para poner fin a los rumores. El cantante explicó que, si bien pudo existir un "chispazo" o una confusión inicial, su vínculo con Kühne es estrictamente profesional y de amistad.

Castro destacó su interés en seguir colaborando con ella debido a su talento como productora y a los proyectos que desarrollan en su estudio de grabación, pero fue enfático al decir que prefiere mantener las cosas "tranquilas" y sin etiquetas románticas por el momento.

A pesar de desmentir el noviazgo, el intérprete de "Azul" confesó con su honestidad característica que no disfruta de la soltería. Admitió sentirse "triste" por estar solo, ya que prefiere estar en pareja, pero recalcó que forzadamente esa es su realidad actual.

¿Por qué se decía que Castro y Victoria eran pareja?

Victoria Kühne había compartido fotos de un viaje a Nueva York con el cantante, utilizando frases cariñosas como "Con mi amor en Nueva York", lo que muchos interpretaron como una confirmación oficial. Durante los Premios Aura 2026, Verónica Castro declaró ante la prensa: "Ya tengo nuera. Se llama Victoria, está preciosa".

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal