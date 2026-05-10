¿Victoria Kühne y Cristian Castro terminaron su relación? Esto se sabe

La noticia de la ruptura entre el cantante mexicano Cristian Castro y la abogada argentina Victoria Kühne ha sacudido los titulares del entretenimiento. Tras lo que parecía ser un romance sólido y lleno de planes a futuro, parece que la pareja ha decidido poner fin a su relación.

La pareja comenzó su romance hace unas semanas, generando gran sorpresa entre los seguidores de ambos y en el mundo del espectáculo. Sin embargo, se han dado indicios de que el amor habría terminado; aunque ninguno de los dos ha confirmado la ruptura, durante los últimos días se han dado señales de un fin.

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¿Cuáles son las señales de que Victoria y Cristian Castro terminaron?

Las especulaciones de una posible ruptura comenzaron después de que seguidores de Victoria se percataron que la empresaria eliminó o archivo las fotografías que tenía al lado del famoso cantante. Este hecho encendió las alarmas, pues ambos se veían bastante felices en su relación.

A esto se sumó una imagen en la que se puede ver a Cristian Castro en Nueva York acompañado de otra mujer. Estas imágenes circularon al momento en que Victoria atravesaba una operación de emergencia en Monterrey, algo que generó molestia entre los usuarios.

Hasta ahora ni Castro ni Victoria han emitido alguna información sobre este hecho, sin embargo, usuarios y varios medios han comenzado a especular que la pareja habría llegado a su fin tras semanas de un romance que parecía duradero. Está relación parecía ser el espacio seguro del músico tras su intenso romance al lado de Ingrid Wagner.

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