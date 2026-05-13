Verónica Castro molesta con Cristian Castro por mentir por la relación con Victoria Kühne

La icónica Verónica Castro no pudo ocultar más su frustración y explotó públicamente contra su hijo, Cristian Castro, tras una serie de contradicciones sobre su supuesta relación con la productora musical Victoria Kühne. Esto después de que el cantante revelará a los medios que su relación con Victoria es meramente profesional.

A pesar de que en redes sociales se mostraron imágenes del cantante y de la productora musical juntos. Cristian fue el encargado de desmentir rumores de una nueva relación, sin embargo, esta revelación generó molestia en su madre quien había enviado un mensaje de apoyo a Victoria por ser su nueva nuera.

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Verónica Castro señala de mentiroso a Cristian Castro

La furia de la Vero se desató porque, apenas unas semanas antes, ella misma había salido ante los medios a celebrar la relación de su hijo. En ese entonces, incluso llamó a Victoria su "nuera" y la describió como una mujer increíble. Sin embargo, recientemente Cristian regresó a México y negó rotundamente el noviazgo.

Fue en una llamada con el programa, "Ventaneando" que Verónica Castro llamó a su hijo "mentiroso" y confesó sentirse profundamente avergonzada. Según la actriz, Cristian le confirmó personalmente el romance para luego retractarse en público, dejándola a ella como una mentirosa ante la prensa. "Nos vio la cara a todos", sentenció.

Molestia de Verónica Castro con su hijo por el Día de las Madres

Para empeorar las cosas, el distanciamiento entre madre e hijo se hizo más evidente este pasado 10 de mayo de 2026. Verónica reveló que Cristian ni siquiera le llamó por teléfono para felicitarla. "No me habló el Día de las Madres. Mandó unas flores, pero que se las meta por donde ya sabe...estoy enojada", declaró la actriz.

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Cristian mantiene una postura ambigua. Tras un concierto en Aguascalientes, el cantante aseguró estar "forzadamente soltero" y que su cercanía con Victoria Kühne se debe a proyectos musicales en su estudio de grabación.

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