Advierten posible estallido social en Ciudad del Carmen por constantes apagones

La ciudadanía ya se encuentra "cansada y harta" de los apagones, la falta de atención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la respuesta represiva contra quienes se manifiestan para exigir soluciones, acusó el gestor social de Ciudad del Carmen, Abraham Roberto Simón Díaz. El activista advirtió que la molestia sigue creciendo y la población podría organizarse de forma masiva para respaldar a las colonias afectadas.

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Tras criticar las constantes fallas en el suministro eléctrico registradas en diversas colonias y comunidades del municipio, señaló que, aunque las altas temperaturas saturan las líneas, la responsabilidad recae en la CFE por no modernizar la infraestructura ni instalar transformadores de mayor capacidad. Afirmó que es inaceptable que los usuarios pasen de uno a tres días sin luz en plena temporada de calor.

Condenan uso de la fuerza contra manifestantes

Simón Díaz condenó enérgicamente los operativos implementados contra vecinos que han bloqueado calles para exigir atención, afirmando que las protestas son consecuencia de la desesperación social. "No debe permitirse que los ciudadanos sean reprimidos con gases lacrimógenos, golpes o amenazas por reclamar servicios básicos; tienen derecho a manifestarse cuando la autoridad no escucha", sostuvo, al tiempo que advirtió sobre un inminente estallido social.

También criticaron presuntos actos represivos contra vecinos que protestan por los apagones.

El gestor social recordó que la falta de electricidad paraliza el acceso al agua potable y la conservación de alimentos, golpeando principalmente a niños, adultos mayores y personas enfermas. Asimismo, alertó que el problema podría agravarse, ya que desde hace años se ha denunciado la existencia de torres eléctricas inclinadas sobre la carretera, las cuales podrían colapsar y provocar una crisis que dure semanas.

Tarifas elevadas y subsidios simulados

También cuestionó el incremento en los recibos de luz y recordó que miles de carmelitas respaldaron la lucha para reducir las tarifas en el municipio. Sin embargo, acusó que los subsidios federales terminan compensándose posteriormente con cobros mucho más elevados en los bimestres siguientes, por lo que no existe justificación para la apatía de la paraestatal.

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Finalmente, hizo un llamado enérgico a los directivos de la CFE para dejar de ignorar a la ciudadanía y atender la problemática de inmediato, pues considera inhumano que las familias vulnerables enfrenten las temperaturas extremas de la actual ola de calor sin el servicio básico.

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JGH