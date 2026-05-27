Enfrentamiento en Mitla: pobladores desalojan a maestros de la CNTE y reactivan bloqueo carretero en Oaxaca

Momentos de tensión y violencia se registraron en la Villa de Mitla, Oaxaca, luego de que habitantes de la zona desalojaran por la fuerza a integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes mantenían bloqueada una carretera federal como parte de sus movilizaciones.

Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles, cuando un grupo de pobladores comenzó a organizarse para retirar el bloqueo instalado por los docentes sobre la vía que conecta a la capital oaxaqueña con la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 11:00 horas inició la concentración de habitantes inconformes por las afectaciones al tránsito vehicular y a las actividades comerciales de la región.

Se reportan golpes, lanzamiento de piedras y detonaciones

La confrontación escaló aproximadamente una hora después, cuando pobladores y maestros comenzaron a enfrentarse físicamente. Durante el choque se registraron golpes, lanzamiento de piedras e incluso reportes sobre presuntas detonaciones de armas de fuego.

Tras el enfrentamiento, los integrantes de la Sección 22 se reagruparon y posteriormente retomaron el bloqueo sobre esta importante vía federal.

Noticia Destacada CNTE choca con policías al intentar entrar al Zócalo; SSC reporta calma tras contención

El gremio magisterial informó que varios docentes resultaron lesionados debido a las agresiones registradas durante el desalojo y responsabilizó al Gobierno de Oaxaca por los hechos ocurridos.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un balance oficial sobre personas heridas ni sobre posibles detenidos derivados de la confrontación.

CNTE mantiene bloqueos en distintos puntos de Oaxaca

La movilización forma parte del paro indefinido de labores que mantiene la Sección 22 del SNTE en Oaxaca y que este miércoles cumplió su tercer día consecutivo.

Como parte de sus acciones de protesta, los maestros instalaron bloqueos carreteros en distintos puntos estratégicos del estado para exigir atención a sus demandas laborales y educativas.

Entre las vialidades afectadas se encuentran Hacienda Blanca, en la salida hacia la Ciudad de México; el Monumento a Juárez, en Santa Cruz Xoxocotlán; el entronque de Mitla; la colonia González Guardado, en Zaachila; y el crucero de Huayápam.

Estas carreteras comunican a Oaxaca con regiones turísticas y comerciales clave como Huatulco, Puerto Escondido, el Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapan.

🔥🚨 ¡Estalla la tensión en Mitla! Pobladores confrontan a maestros de la Sección 22 por bloqueo en la carretera 190.



🚨 Pobladores de San Pablo Villa de #Mitla, #Oaxaca, intentan desalojar a integrantes de la Sección 22 que mantenían bloqueada la carretera federal 190, a la… pic.twitter.com/N0b0Owaeue — 🎙 IVAN GONZALEZ MENDOZA 📻 (@IvanNoticiasFM) May 27, 2026

Persisten tensiones por protestas magisteriales

El conflicto ocurre mientras continúan las mesas de diálogo entre autoridades federales y representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), encabezadas por la Secretaría de Gobernación.

Las protestas han generado afectaciones al tránsito, al comercio y a las actividades turísticas en distintas regiones del estado, mientras persiste la exigencia magisterial de atención a su pliego petitorio.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO