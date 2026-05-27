Uganda cierra frontera con Congo por brote de ébola; OMS alerta por más de 200 muertes sospechosas

El Gobierno de Uganda anunció el cierre temporal de su frontera con la República Democrática del Congo (RDC) como medida preventiva ante el avance del brote de ébola detectado en el este del territorio congoleño y que ya registra contagios en suelo ugandés.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Salud de Uganda explicó que la decisión responde a la escalada de contagios y al riesgo que representan los movimientos transfronterizos entre ambas naciones, particularmente en zonas donde existe una intensa movilidad de población.

Las autoridades precisaron que la medida entra en vigor de forma inmediata y únicamente contempla excepciones para personal médico autorizado, operaciones humanitarias, transporte de mercancías esenciales y cuerpos de seguridad, todos bajo estrictos controles sanitarios.

Viajeros deberán cumplir aislamiento y vigilancia sanitaria

El gobierno ugandés informó que las personas autorizadas para ingresar al país deberán someterse a revisiones médicas, monitoreo constante y llenado de formularios de rastreo epidemiológico.

Además, cualquier ciudadano que regrese desde territorio congoleño tendrá que cumplir un periodo obligatorio de autoaislamiento de 21 días supervisado por autoridades sanitarias locales.

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Las medidas también alcanzan al sistema educativo en distritos fronterizos. Aunque las escuelas permanecerán abiertas, se ordenó implementar vigilancia sanitaria permanente para alumnos procedentes de la RDC, incluyendo toma diaria de temperatura y seguimiento médico.

Asimismo, se instruyó a centros de salud regionales a habilitar espacios de observación para estudiantes o personas que presenten síntomas relacionados con la enfermedad.

OMS reporta cientos de casos sospechosos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que hasta el 24 de mayo se contabilizaban al menos 906 casos sospechosos y 223 muertes sospechosas relacionadas con el brote de ébola en la RDC.

En Uganda, las autoridades sanitarias confirmaron siete contagios en Kampala, la capital del país, así como una muerte asociada a un caso importado desde Congo.

La OMS elevó recientemente el nivel de riesgo a “muy alto” para Uganda y la RDC debido al potencial de expansión regional del virus, mientras que el riesgo global permanece catalogado como bajo.

Following the continued escalation in the scale of the Ebola outbreak in the DRC and the challenges associated with cross-border movements between the DRC and Uganda, leading to a higher risk of the spread of Ebola into Uganda, the National Task Force on Ebola Response chaired by… https://t.co/4VG2t7FZLN pic.twitter.com/Fyi3nidr3K — Ministry of Health- Uganda (@MinofHealthUG) May 27, 2026

Falta de vacunas complica respuesta sanitaria

Uno de los factores que más preocupa a organismos internacionales es que el brote corresponde a la cepa Bundibugyo del virus del ébola, para la cual todavía no existen vacunas ni tratamientos aprobados.

Según la OMS, esta variante presenta una tasa de letalidad de entre 30 y 50 por ciento, además de dificultades adicionales para contener su propagación.

El virus del ébola se transmite mediante contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y puede provocar fiebre hemorrágica severa, diarrea, vómitos y hemorragias internas.

La actual epidemia representa el brote número 17 registrado en República Democrática del Congo desde que el virus fue identificado por primera vez en 1976.

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