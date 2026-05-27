¿Aneliz Aguilar fue expulsada de una universidad en Londres por un presunto altercado?

La polémica sigue a la familia Aguilar, ahora el periodista Javier Ceriani, dio a conocer que la hija mayor de cantante, Aneliz Aguilar se encuentra pasando por momentos muy complicados, pues todo parece indicar que habría tenido algunos problemas en la institución educativa que estudiaba en Europa, por lo que habría sido dado de baja.

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¿Qué pasó con Aneliz Aguilar?

Cabe mencionar que, la joven es una de las integrantes de la familia que manejan un perfil muy bajo, siempre alejada de los escándalos, pero ahora ella es la protagonista de una polémica.

"Tenemos una nueva protagonista de la familia. Aneliz es la hija en las sombras, es muy parecida a la madre, la mandaron para Europa a estudiar, a Londres"

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Durante el programa del periodista, se presentó el testimonio de una persona que reveló los detalles por los Aneliz Aguilar, había sido dada de baja. De acuerdo con lo que se mencionó el problema comenzó por la ausencia de la joven por un tiempo, lo que ocasionó un conflicto con su compañera de cuarto.

"A Aneliz la corrieron del colegio porque estuvo perdida por tres días, la corrieron, no fue a las clases. La roommate le tiró toda su ropa de su cuarto por la ventana y quiso tirar a la chica, y por eso la corrieron. Llamaron a Pepe y fueron a recoger a la muchachita"

El informante que mantiene su anonimato, compartió que esto ocurrió en los dormitorios y las autoridades escolares hablaron con los padres de Aneliz Aguilar, para que fueran por ella. Ante esta situación, el periodista no dudó en compartir su opinión, situación que ha comenzado a generar controversia en redes sociales.

"Qué vergüenza que su padre tuvo que ir a buscarla, esta es la familia que nos quisieron vender. Nos han metido cuentos históricos, que son prestigiosos"

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