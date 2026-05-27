Claudia Sheinbaum envía al Senado cuatro nombramientos diplomáticos clave; propone nuevo embajador de México en EU

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Senado de la República cuatro propuestas de nombramientos diplomáticos para su ratificación, como parte de los ajustes en la política exterior y representación internacional del país.

De acuerdo con el comunicado oficial, los perfiles designados tienen la encomienda de fortalecer la defensa de los intereses nacionales y mantener una relación cercana con las comunidades mexicanas que residen en el extranjero.

Los nombramientos incluyen a dos mujeres y dos hombres, de los cuales tres pertenecen al Servicio Exterior Mexicano.

Cristina Planter Riebeling irá a la Subsecretaría para América del Norte

Entre las propuestas enviadas destaca el nombramiento de Cristina Planter Riebeling como subsecretaria para América del Norte.

Actualmente se desempeña como encargada de dicha subsecretaría y como directora general de Estrategia Diplomática desde agosto de 2021. Además, forma parte del Servicio Exterior Mexicano y cuenta con experiencia en organismos regionales y en el Consulado de México en Milwaukee.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum confirma que Roberto Lazzeri es candidato para encabezar la embajada en EU

La funcionaria es licenciada en Relaciones Internacionales y cuenta con estudios de maestría en Economía Internacional y Asuntos Internacionales por la Johns Hopkins School of Advanced International Studies.

Proponen a Roberto Lazzeri como embajador en Estados Unidos

La administración federal también propuso a Roberto Lazzeri Montaño como nuevo embajador de México en Estados Unidos.

Lazzeri Montaño se desempeña actualmente como director general de Nacional Financiera y Bancomext. Asimismo, ha ocupado diversos cargos dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relacionados con coordinación institucional y deuda pública.

El relevo diplomático ocurre en un contexto marcado por la revisión del T-MEC, las negociaciones comerciales y la cooperación bilateral en temas de seguridad y migración.

México plantea nuevos embajadores en India y Países Bajos

Otro de los nombramientos enviados al Senado corresponde a Pedro Blanco Pérez, quien fue propuesto como embajador de México en India.

El diplomático pertenece al Servicio Exterior Mexicano y anteriormente encabezó la Oficina de Representación de México en Palestina. También ha tenido adscripciones en Emiratos Árabes Unidos, Corea, Singapur y el Consulado mexicano en Albuquerque.

Por otra parte, Alicia Buenrostro Massieu fue propuesta como embajadora de México en Países Bajos.

Actualmente funge como representante permanente alterna de México ante Naciones Unidas en Nueva York y ha ocupado cargos diplomáticos en Reino Unido, Estados Unidos, España, Hong Kong y Austria.

COMUNICADO. “Nombramientos presidenciales son enviados al Senado de la República para su ratificación”.https://t.co/0GbRWXYWyF pic.twitter.com/s1u2ABRAjS — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 27, 2026

Senado analizará perfiles diplomáticos

Los cuatro nombramientos deberán ser revisados y ratificados por el Senado de la República conforme al procedimiento constitucional correspondiente.

La SRE destacó que las propuestas forman parte de la estrategia del gobierno federal para fortalecer la presencia internacional de México y consolidar la relación con socios estratégicos en distintas regiones del mundo.

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