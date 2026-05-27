Pescadores piden “mano dura” contra furtivos en costas de Yucatán

Ante el incremento de la pesca furtiva frente a las costas del estado, hombres de mar pidieron mano dura contra quienes realizan esta actividad ilegal, impulsados por la alta demanda de los animales marítimos que se encuentran en veda.

Ana María Frías Castillo, presidenta de la Federación de Cooperativas Pesqueras, Turísticas, Acuícolas y Artesanales del Estado de Yucatán, indicó que es necesario que las autoridades realicen operativos, detenciones y desmantelamientos a fin de erradicar el problema de raíz.

Señaló que también es importante detener a los compradores de los productos ilegales y se debe revisar con detenimiento las congeladoras, bodegas y recintos empresariales, para que aquellos que den pie a la existencia del mercado negro de estos productos, sean aprehendidos, cumplan castigo y se les retire de estas actividades, ya que al no haber consumidores se podrá destruir el negocio prohibido de las especies en veda.

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Por su parte, Jorge Pech Domínguez, veterano pescador de Chicxulub Puerto, respaldó la petición de los empresarios argumentando la necesidad en los puertos de todo el estado de contar con seguridad y protección ante las fechorías en las que incurren los furtivos.

“Además de ser unos depredadores de las reservas de las especies, los furtivistas se han convertido en agresores de pescadores que, por mala suerte, se topan con ellos mientras realizan sus actos, llegando al grado de amenazarlos o agredirlos físicamente”, afirmó el trabajador del mar.

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Como se sabe, en reuniones previas a lo largo de los últimos meses, el sector organizado se declaró en lucha contra la pesca ilegal, de tal forma que dijeron que contribuirán con los trabajos de investigación de las autoridades.

Por último, indicaron que el furtivismo en el estado ha figurado, en los últimos años, como uno de los principales males del sector, depredando especies como pepino de mar, caracol blanco, mero y pulpo en períodos de veda y muchas otras especies de alto valor en el mercado negro.