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Campeche / Sucesos

Choque entre combi colectiva y vehículo provoca caos vial en Santa Ana, Campeche

Una colectiva de la ruta Calkiní chocó contra un automóvil en el barrio de Santa Ana, causando daños materiales y afectación temporal al tránsito.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

27 de may de 2026

1 min

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Una colectiva de la ruta Calkiní chocó contra un vehículo particular en Santa Ana.
Una colectiva de la ruta Calkiní chocó contra un vehículo particular en Santa Ana. / Dismar Herrera

Daños materiales y afectación momentánea a la circulación fue el saldo de un hecho de tránsito registrado en el barrio de Santa Ana, luego de que una camioneta colectiva de la ruta Calkiní impactara a un vehículo particular.

Campeche registró una caída de 1.6% en el ingreso laboral durante el primer trimestre de 2026.

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El accidente ocurrió cuando la conductora del automóvil circulaba sobre la calle Argentina con dirección hacia la avenida Gobernadores, momento en que fue chocada por la unidad de transporte público sobre el costado izquierdo.

Elementos policiacos acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades, mientras los involucrados permanecieron en espera de sus aseguradoras para llegar a un acuerdo.

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JGH

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