“Ya no alcanza ni para el día": Campeche lidera la pérdida de ingresos laborales en México, según Inegi

No solo la informalidad afecta a los campechanos, sino que el ingreso laboral reportó una disminución del 1.6 por ciento, lo que equivale a 56.77 pesos menos por persona entre el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, de acuerdo con el informe de Pobreza Laboral del Inegi.

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Este indicador ubicó a Campeche como una de las dos entidades del país con la mayor caída económica, compartiendo el escenario con Chiapas, que también reportó una disminución del 1.6 por ciento en el periodo en cuestión.

Ante este panorama, ciudadanos como José Morales, agricultor, Alberto, albañil, Javier Pacheco, bolero, y Leonardo Balán, adulto de la tercera edad, destacaron que el dinero cada vez alcanza para menos, impactando directamente en los hogares. Explicaron que, si antes se vivía al día, ahora la situación es más crítica, pues el ingreso apenas cubre la comida diaria.

Sectores más afectados

De acuerdo con el Inegi, los sectores laborales con más complicaciones al reporte de este trimestre fueron la industria manufacturera, los servicios diversos, transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, así como la industria extractiva y de la electricidad.

Otras entidades en problemas

Además de Campeche y Chiapas, los estados que registraron complicaciones por la disminución de ingresos en el sector laboral fueron Yucatán con una caída del 1.5 por ciento, Baja California Sur con 1.3, Quintana Roo con 1.2, Jalisco con 0.5 y Colima con 0.2 por ciento.

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JGH