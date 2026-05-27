Entregan rehabilitación del parque y construcción del domo en Paseo de las Fuentes en Mérida

La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada entregó la rehabilitación integral del parque y la construcción de un nuevo domo en Paseo de las Fuentes, como parte de una estrategia de transformación de espacios públicos impulsada por la participación ciudadana.

La obra fue presentada como un ejemplo de bienestar comunitario, convivencia y justicia social orientada a mejorar la calidad de vida en colonias y comisarías.

Durante el evento, la alcaldesa destacó que esta intervención forma parte del programa Mérida Enchula, considerado el esquema de mejoramiento de parques más grande en las últimas dos décadas en la ciudad.

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Subrayó que el proyecto responde directamente a solicitudes vecinales y busca llevar mejores condiciones de infraestructura a más de 300 colonias, fraccionamientos y comisarías.

La obra en Paseo de las Fuentes fue además resultado del programa de Presupuesto Participativo Diseña tu Ciudad 2025, al haber sido el proyecto ganador del Distrito 1 gracias al voto ciudadano.

Los trabajos incluyeron la rehabilitación de la cancha de usos múltiples, la construcción de la cubierta del domo y la remodelación del área infantil, con una inversión superior a 5 millones de pesos, con el objetivo de ofrecer un espacio seguro y funcional para todas las edades.

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“Cada espacio público, cancha, nuevo domo o parque es útil en nuestra vida cotidiana y hacer rendir el dinero y que alcance para más es la inspiración diaria que impulsa a trabajar con mayor entusiasmo”, indicó Cecilia Patrón.

El Ayuntamiento informó que Mérida Enchula contempla más de 800 acciones de rehabilitación y mantenimiento, así como la renovación de más de 100 parques y espacios deportivos, incorporación de iluminación LED, Internet gratuito y áreas de convivencia.

Asimismo, se destacó el aumento en la participación ciudadana en Diseña tu Ciudad 2026, con más de 16 mil votantes.