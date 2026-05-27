Eiza González se hace impactante cambio de look con piercings

Una de las actrices mexicanas más queridas de los últimos años es Eiza González, quien poco a poco se ha ganado un lugar en la pantalla grande, pues ese ha sido su objetivo desde que se fue a Hollywood.

Ahora, Eiza González se encuentra en tendencias, debido a que formará parte de un nuevo proyecto, por el cual tuvo que hacerse un impresionante cambio de look, todo para dale vida a su nuevo papel llamado ‘Violeta’ en la película ‘I Love Boosters’, cinta que fue dirigida por Boots Riley.

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Eiza González se hace cambio radical cambio de look

Por medio de las redes sociales, Eiza González compartió su nuevo look y no solo eso, sino que lo compartió con un mensaje, donde reveló que es uno de los proyectos que más ha disfrutado hacer a lo largo de su carrera en la pantalla grande.

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En las imágenes, la famosa se muestra con piercings en nariz y labios, cejas aclaradas, delineado marcado y ropa estilo urbano, algo totalmente diferentes según las palabras de la propia Eiza González.

“Quiero agradecerle a Boots Riley. Gracias por verme como artista, escuchar mi deseo de salirme de lo convencional y por creer en mí sin reservas. Se necesita un director como tú para que otros nos vean de otra manera, y muy pocas veces tenemos la oportunidad de probar cosas nuevas. Nunca olvidaré que me diste esta oportunidad. Te quiero y te apoyo incondicionalmente. Me encantó interpretar a Violeta, todo lo que es y lo que representa”

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