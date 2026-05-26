Bad Bunny se une al elenco de Toy Story 5; ¿cuál es su personaje?

Disney y Pixar acaban de confirmar de manera oficial la incorporación de Bad Bunny al elenco de voces de la próxima cinta, Toy Story 5. El anuncio de la participación del cantante se dio acompañada del lanzamiento del tráiler final de la cinta, en donde se ha dado a conocer al personaje que interpretará Benito.

La quinta entrega llegará en el mes de junio de 2026, desde el anuncio de la nueva entrega, los fanáticos han mostrado gran emoción en conocer la historia de Woody y Buzz. Sin embargo; pocos esperaban escuchar la voz del intérprete de “DtMF” dentro de la cinta animada.

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¿Qué personaje de Toy Story 5 tendrá la voz de Bad Bunny?

De acuerdo con los detalles compartidos por Disney, Bad Bunny dará voz a un peculiar juguete nuevo llamado “Pizza con Gafas de Sol”. Este personaje es descrito como "misterioso y relajadamente cool"; y forma parte de una pequeña pero formidable comunidad de juguetes olvidados que habitan en un cobertizo abandonado.

Esta participación marca el debut del cantante puertorriqueño en el cine de animación, cumpliendo un sueño de la infancia. Y es que el artista ha mostrado en diversas ocasiones en sus redes sociales su fanatismo y cariño por las aventuras de Woody y Buzz Lightyear.

Detalles de Toy Story 5

La trama central de esta quinta entrega se enfocará en la dura competencia entre los juguetes tradicionales y los dispositivos electrónicos. Woody, Buzz, Jessie y el resto de la pandilla tendrán que lidiar con Lilypad, una tablet inteligente con forma de rana que ha acaparado la atención de Bonnie.

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Esta quinta película llegará a las salas de cine en toda Latinoamérica el próximo 18 y 19 de junio de 2026. La cinta es dirigida por Andrew Stanton, y la trama tiene como fin mostrar la evolución de las infancias y el impacto de la tecnología en la vida diaria.

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