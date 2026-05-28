Jennifer Lopez compra mansión de 18 millones de dólares, luego de su divorcio de Ben Affleck

Después de su divorcio con Ben Affleck, Jennifer Lopez ha continuado su vida y carrera de forma normal, pero hace poco se dio a conocer que la famosa se compró una nueva mansión de 18 millones de dólares.

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Por medio de redes sociales, JLO compartió la compra que hizo de su nueva residencia, esto con motivo del Memorial Day (Día de los Caídos), razón por la que la cantante se tomó un momento para estar con sus amigos y familia, pero lo que más sorprendió a sus millones de fans, fue su mansión.

Jennifer Lopez estrena sorprendente mansión

Se sabe que la mansión cuenta con un jardín y alberca, tiene terraza, comedor exterior. Entre la gama de colores que cuenta la nueva propiedad de la cantante, se encuentran el verde olivo claro y rosa pastel. En la decoración podemos ver candelabros dorados y algunos otros detalles en dorado.

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Cabe mencionar que hasta el momento, JLO no ha dado a conocer más detalles sobre su lujosa casa, la cual compró en marzo del 2025, donde vive con sus hijos Emme Muñiz y Max Muñiz, de 18 años.

Según Daily Mail, una persona cercana a la famosa comentó: “Jennifer está viviendo en su nueva propiedad y está encantada porque es como su propia casa de ensueño”

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