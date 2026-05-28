Disminuye ingreso de campechanos

No solo la informalidad está mermando el bolsillo de los campechanos; el ingreso laboral reportó una disminución de 1.6%, lo que equivale a 56.77 pesos menos por persona, al comparar el cuarto trimestre de 2025 con el primer trimestre de 2026, según el informe de “Pobreza Laboral (PL)” del INEGI.

Este indicador ubicó a Campeche como una de las dos Entidades con mayor caída a nivel nacional, pues Chiapas registró exactamente la misma disminución de 1.6% en el mismo periodo. La situación refleja un problema estructural que afecta directamente el poder adquisitivo de las familias.

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El reporte oficial evidenció que este problema no es nuevo; Campeche lleva 10 años consecutivos con complicaciones económicas: de 2016 a 2026 se observó una tendencia decreciente en el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, lo que indica un deterioro progresivo en las condiciones de vida de los trabajadores.

Sectores afectados

De acuerdo con el informe del INEGI, los sectores laborales con más dificultades al corte de este año fueron: Industria manufacturera, Servicios diversos, Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, así como la Industria extractiva y la Industria eléctrica.

Estos sectores concentran una parte significativa del empleo formal e informal en Campeche, por lo que su debilitamiento tiene un impacto directo en los ingresos.

Contrastes entre Estados

Además de Campeche y Chiapas, otras Entidades con disminución de ingresos laborales incluyen: Yucatán (−1.5%), Baja California Sur (−1.3%), Quintana Roo (−1.2%), Jalisco (−0.5%) y Colima (−0.2%).

Por el contrario, hubo Entidades con reducción en pobreza laboral, lo que indica mejora económica: Estado de México (−8.6%), Querétaro (−8.7%) y Morelos (−9.0%).

Estas diferencias regionales muestran que la situación no es uniforme en el país y que algunas Entidades han logrado mejores resultados en la generación de ingresos dignos.

“El dinero ya no alcanza”

Ante este panorama, ciudadanos de diferentes sectores sociales compartieron su experiencia con la inflación y la disminución del poder adquisitivo. José Morales (agricultor), Alberto (albañil), Javier Pacheco (bolero) y Leonardo Balán (adulto mayor) destacaron que el dinero cada vez alcanza para menos, impactando negativamente en la economía de sus hogares.

Los entrevistados explicaron que hace 10 años, con 300 pesos podían comprar refresco, ingredientes para la comida y artículos esenciales. Hoy esa misma cantidad apenas alcanza para una comida, pero no para las tres del día.

Esta percepción coincide con los datos oficiales: la canasta básica ha aumentado mientras los ingresos laborales se han estancado o reducido, obligando a las familias a tomar decisiones difíciles sobre qué gastar y qué sacrificar.

Coincidieron en que la combinación de ingreso laboral en caída, inflación persistente y empleo informal, coloca a Campeche en una situación crítica que requiere atención urgente de las autoridades estatales y federales.