Tortillerías en crisis por competencia desleal desde hace seis años

En los últimos seis años, los establecimientos de masa y tortilla que respetan la reglamentación del sector y pagan más de 20 mil pesos por diferentes permisos de operación, han pasado de vender cinco costales a uno de harina de maíz, cifra que evidencia las complicaciones económicas generadas por la competencia desleal.

Javier González Baqueiro y José Pedroza Camacho, empresarios tortilleros, recordaron que se han visto en la necesidad de tomar diferentes medidas, desde cerrar establecimientos, delegar negocios a familiares, migrar a la venta de abarrotes o invertir en otros sectores.

Noticia Destacada ¡Susto en Ciudad del Carmen! Reportan costal misterioso que goteaba “sangre" y desata movilización

Ambos líderes reconocieron que ya era momento de que inicien los operativos del Gobierno Municipal de Campeche contra los mototortilleros, pues desde hace mucho tiempo no había intención de regular el tema.

Los comentarios destacan tras el inicio de los operativos contra el servicio a domicilio de la tortilla, acciones que, aseguraron, no deben quedarse en supervisiones esporádicas o solo en el acercamiento de inspectores reportado en Samulá.

Cabe recordar que el 26 de mayo el Ayuntamiento de Campeche inició los operativos contra mototortilleros en el municipio; en el poblado de Samulá se presentaron con los repartidores del alimento, a quienes se les solicitó el permiso para la venta en la ciudad.

Ahí se les notificó que, en caso de no tramitar el permiso ante el Gobierno Municipal, se les retiraría el producto si son reincidentes en las próximas revisiones de las autoridades del municipio.

Urgen acciones en Plan Chac

Pedroza Camacho, uno de los que más reclamos ha hecho al Ayuntamiento de Campeche respecto a los mototortilleros, urgió al municipio a realizar los operativos en la colonia Plan Chac.

Recordó que desde hace varios meses ha pedido atención de la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre, pero hasta la fecha no tiene respuesta a sus múltiples solicitudes para resolver el problema que afecta al sector establecido.