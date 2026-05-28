Temporada de lluvias 2026: Estos son los 17 municipios de Yucatán con mayor riesgo de inundaciones

Al menos 17 municipios de Yucatán se encuentran en focos rojos durante la temporada de lluvias, ya que corren riesgo de registrar graves inundaciones, lo cual generaría serias afectaciones a la población.

Y es que en junio es cuando inicia la temporada de lluvias en Yucatán, la cual concluye en noviembre, donde este año. debido al fenómeno de El Niño, se mantiene incierta la probabilidad de afectaciones.

Sin embargo, se mantiene la vigilancia en los municipios con mayor riesgo de afectaciones por inundaciones, principalmente en Ticul, Akil, Chapab, Chumayel, Dzan, Mama, Maní, Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Santa Elena, Teabo, Tekax, Tekit, Tixméhuac y Tzucacab.

Lluvias amenazan con inundaciones

El titular de Procivy, Hernán Hernández Rodríguez, detalló que los municipios con posibilidad de registrar lluvias acumuladas superiores a su promedio climatológico se ubican principalmente en el oriente y sur del estado, entre ellos Tizimín, Valladolid, Tinum, Temozón, Río Lagartos, Dzilam de Bravo, Tekax, Peto y Tzucacab.

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Explicó que esta condición incrementa el riesgo de afectaciones hidrometeorológicas, ya que diversos municipios podrían alcanzar o superar sus niveles críticos de lluvia en periodos de 12 y 24 horas, especialmente en zonas urbanas, costeras y de baja altitud.

Aunque en Yucatán el suelo kárstico permite inicialmente una rápida infiltración del agua, la persistencia de lluvias durante varios días consecutivos puede saturar el terreno y elevar el nivel freático, favoreciendo inundaciones urbanas, encharcamientos prolongados, anegaciones, escurrimientos importantes y afectaciones en zonas vulnerables, aclaró el funcionario.

En municipios como Mérida, Umán, Kanasín, Progreso y Hunucmá, aun cuando los acumulados pudieran ser menores respecto al oriente del estado, también existe riesgo de inundaciones urbanas rápidas, derivadas de la acumulación gradual de agua y de la limitada capacidad de drenaje en algunas zonas.

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Recomendaciones

Ante las condiciones climáticas que suelen presentarse entre los meses de junio y noviembre, el Gobierno del Estado, a través de Protección Civil, recuerda a la población la importancia de estar preparada antes, durante y después de una posible inundación.

Antes de las lluvias, se recomienda limpiar y desazolvar canales, proteger documentos personales y objetos de valor, y preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y medicamentos. También es esencial identificar rutas y refugios seguros y mantenerse en contacto con familiares y vecinos.

Durante la inundación, la indicación principal es no cruzar calles o caminos con agua, evitar el contacto con agua estancada para prevenir enfermedades, y seguir las instrucciones de Protección Civil en todo momento.

Después del evento, se debe revisar los daños con precaución, no consumir alimentos ni agua que hayan estado en contacto con el lodo o el agua de la inundación, y reportar fallas o emergencias a las autoridades locales.