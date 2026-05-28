Marcha LGBT+ Mérida 2026: fecha, ruta y municipios de Yucatán donde habrá celebraciones del Orgullo

La ciudad de Mérida volverá a llenarse de colores este junio con la edición 2026 de la Marcha de la Diversidad Sexual, una de las actividades más representativas del Mes del Orgullo LGBT+ en Yucatán.

El comité organizador confirmó que la movilización se realizará el próximo sábado 6 de junio a las 16:00 horas, bajo el lema “Libres de Ser, Orgullosxs de Avanzar”, además de anunciar una cartelera de marchas y actividades en distintos municipios del estado.

Noticia Destacada Raga Diamante va por la revancha en La Más Draga: confirman a la yucateca en Solo Las Más 2

¿Cuál será la ruta de la Marcha LGBT+ 2026 en Mérida?

De acuerdo con los organizadores, la concentración iniciará en el Monumento a la Patria sobre Paseo de Montejo. Posteriormente, el contingente avanzará por la emblemática avenida hasta incorporarse a la calle 58 y concluir en la Plaza Grande de Mérida.

En el punto final se prevé la realización de actividades artísticas, expresiones culturales y mensajes relacionados con la inclusión, la igualdad y los derechos de la diversidad sexual.

Como en años anteriores, se espera una importante participación de personas de la comunidad LGBT+, colectivos, familias y aliados que acudirán para sumarse a esta jornada de visibilización y celebración.

¿Por qué se celebra el Mes del Orgullo LGBT+?

Junio es reconocido internacionalmente como el Mes del Orgullo LGBT+, una conmemoración que busca promover la tolerancia, el respeto, la igualdad y la dignidad de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans.

Noticia Destacada Yucatán deja sin defensa electoral a comunidades mayas y población LGBT+, acusa el TEPJF

El origen de esta celebración se remonta a los disturbios de Stonewall, ocurridos el 28 de junio de 1969 en Nueva York, considerados un momento clave en el movimiento de liberación homosexual y la defensa de los derechos de la diversidad sexual.

Desde entonces, las marchas del Orgullo se realizan cada año en distintas ciudades del mundo, incluyendo Mérida, donde la convocatoria suele reunir a cientos de asistentes.

Fechas de las marchas LGBT+ 2026 en Yucatán

Además de la marcha principal en Mérida, varios municipios de Yucatán tendrán actividades relacionadas con el Orgullo LGBT+ durante junio y principios de julio:

Chelem: 23 de mayo

Ticul: 30 de mayo

Mérida: 6 de junio

Progreso: 13 de junio

Valladolid: 13 de junio

Tizimín: 19 de junio

Umán: 20 de junio

Cansahcab: 27 de junio

Muna: 27 de junio

Temax: 27 de junio

Conkal: 4 de julio

Las actividades forman parte de una agenda estatal que busca fortalecer los espacios de inclusión y visibilidad para la comunidad LGBT+ en diferentes regiones de Yucatán.