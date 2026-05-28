¿Quién pone la música? Misterioso local del Centro Histórico de Campeche causa pánico en la madrugada

En las madrugadas del Centro Histórico, específicamente en la calle 53, un local aparentemente desocupado se ha convertido en foco de un enigma que intriga a vecinos y visitantes. Música a todo volumen, ventanas abiertas y ningún signo de vida en su interior. ¿Realidad, engaño o algo inexplicable?

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El video que ha generado revuelo fue grabado por el tiktoker Magic.Urbex, quien mientras caminaba por la zona captó el extraño suceso alrededor de las 2 de la mañana. En la grabación se escucha claramente la música retumbando desde el interior del negocio con las ventanas abiertas de par en par.

“Caminando en el centro de mi ciudad, escuché esto”, narra Magic.Urbex en el video. Al acercarse, tanto él como su acompañante confirman que el local se encontraba cerrado y sin señales de personas dentro.

El testimonio del vecino

Durante el recorrido, el tiktoker logró conversar de forma directa con don Iván, un vecino de la zona que confirmó que la situación es completamente recurrente y diaria, sumando ya dos meses bajo la misma tónica.

Vecinos aseguran escuchar ruidos y movimientos desde hace dos meses. / Especial

Al preguntarle detalladamente sobre el fenómeno, el testigo aseguró escuchar ruidos de puertas o ventanas que se aporrean con violencia, así como andamios que se mueven solos en la madrugada. Ante el cuestionamiento de si el viento podría ser el causante, don Iván fue tajante: "Hay días en los que ni siquiera corre el aire, por lo que es imposible que se muevan... Y ahí no hay nadie. Yo llego a las nueve de la noche y me retiro a las nueve de la mañana, y el local está totalmente cerrado; la música suena toda la noche, a diario".

Sin embargo, el detalle más desconcertante ocurrió durante un apagón provocado por un accidente eléctrico en un registro del suelo, el cual dejó sin energía a gran parte del sector. Según don Iván, a pesar de que la falla eléctrica se prolongó por dos noches consecutivas, la música continuó sonando sin interrupción alguna en medio de la total oscuridad. Al cuestionarle finalmente si consideraba que en Campeche espantan, el vecino respondió sin dudarlo: "Sí, obvio".

Más testimonios inquietantes

Una pareja de Escárcega relató que, al subir a su auto cerca del lugar, vieron en una ventana superior “un tipo monje o persona con bata color café opaco”. Al voltear, ya no había nadie. Varios usuarios mencionan que la canción que más se repite es “Baby Shark” a todo volumen, algo aún más extraño en plena madrugada. Otra persona comentó: “Ahí solo entré una vez y tuve muy mala experiencia y muy mala vibra, no volví a entrar”.

¿Verdad, montaje o fenómeno paranormal?

Aunque el video de Magic.Urbex ha generado gran atención, hasta el momento no hay confirmación oficial sobre qué ocurre realmente en el local. Algunos creen que podría tratarse de una broma o un montaje, mientras otros aseguran que los testimonios y la recurrencia del suceso apuntan a algo fuera de lo normal.

Vecinos ya han solicitado que se investigue el origen del ruido constante, pues afecta su descanso diario. Mientras tanto, el misterio permanece abierto: ¿es un caso de actividad paranormal, como algunos sugieren al decir que “en Campeche espantan”, o hay una explicación lógica aún por descubrir?

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