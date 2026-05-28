Padres denuncian presunto hostigamiento laboral en primaria de Playa del Carmen

Padres de familia de la escuela primaria “Jesús Segundo Murillo”, ubicada en el fraccionamiento “Palmas I” de esta ciudad de Playa del Carmen acusan presunto hostigamiento laboral, y piden la intervención de las autoridades para atender esta circunstancia interna.

Los padres realizaron una breve manifestación en las instalaciones del plantel para exigir urgente mediación de las autoridades educativas de Quintana Roo, ante las presuntas “irregularidades y conflictos internos” que han afectado el ambiente escolar del plantel, comentaron.

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El Comité de Padres de Familia encabezado por su presidente Fernando Fernández González dijo que la inconformidad nace poco después que una maestra presentó su renuncia por presunto acoso y que esta circunstancia ha provocado malestar interno.

Expresamos nuestro respaldo al personal docente de la institución educativa, por ende, exigimos la intervención de la Secretaría de Educación de Quintana Roo para realice una investigación del caso y se evite que esto se salga de control, comentaron.

Fernández González refirió que los padres de familia no participan en las investigaciones porque son agentes ministeriales, sin embargo, este problema interno ha impactado en el entorno escolar, pero lo más grave es que ha llegado al conocimiento de los alumnos.

Para nosotros esta alerta podría provocar nuevos problemas sino se atiende de inmediato, ya que los alumnos de la escuela no deben exponerse a estas circunstancias, porque afectaría en sus emociones e irrumpiría el aprendizaje, expresó Fernández González.

De hecho, en la manifestación, los padres de familia señalaron que existen antecedentes y documentos relacionados con esta inconformidad dentro del plantel años anteriores, sin embargo, no fue solucionada en su momento por razones desconocidas.

Ahora, pedimos que se apliquen los protocolos necesarios para garantizar un entorno educativo seguro para los estudiantes y docentes para que la población escolar sigue su curso en armonía.

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Nuestro objetivo no es judicializar, ni afectar a nadie, sino restaurar la armonía escolar, porque como padres de familia, queremos que nuestros continúen sus estudios sin irrumpirse por situaciones que se pueden solucionar, señaló el representante de los padres de familia.

El Comité afirmó haber recibido testimonios y quejas relacionadas con presuntos actos de presión, maltrato al interior de la escuela, por lo que hacen un llamado a las autoridades educativas en intervenir a fondo la situación para extender condiciones adecuadas para el sano desarrollo académico de los estudiantes.