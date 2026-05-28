¿No puedes tramitar gratis la licencia en Yucatán? Estos son los precios actualizados para 2026

Miles de conductores en Yucatán podrán acceder durante 2026 a descuentos e incluso al trámite gratuito de licencias y permisos de conducir, gracias al Decreto 143/2025 publicado por el Gobierno del Estado.

La medida estará vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 y busca apoyar la economía de trabajadores, estudiantes, amas de casa y personas desempleadas, facilitando el acceso a un documento indispensable para trabajar, estudiar y realizar actividades cotidianas.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Yucatán en 2026?

Los costos oficiales de las licencias de conducir en Yucatán para 2026 varían dependiendo del tipo de vehículo y la vigencia del documento.

Automovilista

2 años: $845.00

3 años: $1,267.00

5 años: $2,252.00

Chofer

2 años: $985.00

3 años: $1,548.00

5 años: $2,675.00

Motociclista

2 años: $422.00

3 años: $607.00

5 años: $1,010.00

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Persona con discapacidad automóvil

2 años: $302.00

3 años: $455.00

5 años: $757.00

Persona con discapacidad moto

2 años: $302.00

3 años: $455.00

5 años: $757.00

Servicio Público de Carga

2 años: $1,830.00

3 años: $2,206.00

5 años: $3,583.00

Transporte Público de Pasajeros

2 años: $1,830.00

3 años: $2,206.00

5 años: $3,583.00

¿Quiénes podrán tramitar gratis la licencia de conducir en Yucatán?

El Gobierno de Yucatán autorizó además la exención total del pago de licencias para sectores considerados prioritarios.

Entre las personas beneficiadas se encuentran amas de casa que no cuenten con ingresos fijos ni otra fuente económica, estudiantes de escuelas públicas o privadas que tengan una beca otorgada por alguna dependencia gubernamental y personas desempleadas que residan en el estado y necesiten la licencia como requisito para conseguir trabajo.

Las autoridades señalaron que este apoyo tiene como finalidad facilitar el acceso a un documento indispensable para actividades laborales, académicas y personales, además de representar un alivio económico para miles de familias yucatecas.

Requisitos para obtener la licencia gratis o con descuento

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán será la encargada de verificar que las personas solicitantes cumplan con los requisitos establecidos en el decreto.

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En el caso de los trabajadores asalariados, deberán presentar una constancia de inscripción al sistema de seguridad social y su último recibo de nómina. Para los trabajadores no asalariados, será necesario entregar una constancia emitida por la agrupación sindical o cooperativa a la que pertenezcan.

Los jubilados y pensionados tendrán que acreditar su condición mediante un documento oficial y presentar su último recibo de pago.

Por su parte, estudiantes, amas de casa y personas desempleadas deberán comprobar su situación conforme a los lineamientos que determine la SSP.

¿Hasta cuándo estarán vigentes los descuentos para licencias en Yucatán?

Los descuentos y exenciones para tramitar licencias de conducir en Yucatán estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2026, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 143/2025.

Las autoridades estatales destacaron que la medida busca facilitar el acceso a documentos oficiales indispensables para trabajar, estudiar y realizar actividades cotidianas, además de contribuir a la economía de las familias en la entidad.