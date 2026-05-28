Funcionarios de EU impulsan billete de 250 dólares con rostro de Donald Trump, pese a restricción legal

Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos habrían impulsado la creación de un nuevo billete de 250 dólares con el rostro del presidente Donald Trump, pese a que la ley federal establece restricciones para incluir a personas vivas en la moneda estadounidense.

De acuerdo con información publicada por “The Washington Post”, al menos dos funcionarios del Departamento del Tesoro presionaron a la Oficina de Grabado e Impresión para preparar prototipos del nuevo billete. La propuesta estaría vinculada con la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El medio señaló que el tesorero estadounidense Brandon Beach y su asesor principal, Mike Brown, pidieron en varias ocasiones al personal de la agencia avanzar en diseños preliminares del billete con la imagen de Trump.

¿Por qué genera polémica el billete de 250 dólares con Trump?

La posible emisión del billete provocó preocupación entre empleados consultados por el diario estadounidense, debido a que la ley federal solo permite que aparezcan personas fallecidas en los billetes de Estados Unidos.

Desde 1866, ninguna persona viva ha sido incluida en la moneda estadounidense. Esa prohibición surgió después de que se colocara la imagen de un funcionario de nivel medio del Tesoro en un billete de cinco centavos, lo que llevó al Congreso a establecer reglas más estrictas.

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Por esa razón, la propuesta para incluir a Trump en un billete de 250 dólares enfrentaría obstáculos legales y políticos antes de poder avanzar formalmente.

Proyecto sobre Trump en billete no fue aprobado por el Congreso

El año pasado se presentó en el Congreso estadounidense un proyecto de ley para crear un billete de 250 dólares con la imagen de Donald Trump, como parte de los festejos por el aniversario 250 del país.

Sin embargo, la iniciativa no fue aprobada. Aun así, funcionarios del Tesoro habrían retomado la idea mediante solicitudes internas para elaborar prototipos.

Hasta ahora, no existe confirmación oficial de que el billete vaya a ser emitido ni de que el proyecto cuente con autorización legal suficiente.

Dólares y pasaportes también incluirían referencias a Trump

El Departamento del Tesoro ya anunció que, a finales de este año, los dólares estadounidenses llevarán la firma de Trump, lo que lo convertiría en el primer presidente en ejercicio cuya rúbrica aparece en la moneda del país.

Además, el Departamento de Estado prepara diseños especiales de pasaportes para conmemorar el aniversario de la independencia. Según reportes de Fox News, una edición limitada incluiría la imagen de Trump en la portada interior, acompañada por la Declaración de Independencia, la bandera estadounidense y su firma en color dorado.

Breaking news: Trump administration officials have pressed the Bureau of Engraving and Printing to design a $250 bill featuring the president’s portrait, in what would be the first appearance of a living person on U.S. currency in more than 150 years. https://t.co/S8sqdKSB7i — The Washington Post (@washingtonpost) May 28, 2026

Propuesta llega en medio de debate político

La posible incorporación de Trump en símbolos oficiales de Estados Unidos ocurre en un contexto de alta polarización política.

Mientras sus aliados defienden que estas medidas buscan reconocer su papel durante la conmemoración histórica del país, sus críticos advierten que podrían romper tradiciones institucionales y abrir un nuevo debate sobre el uso de la imagen presidencial en documentos y moneda oficial.

Por ahora, la propuesta del billete de 250 dólares con el rostro de Donald Trump permanece bajo revisión y enfrenta el principal obstáculo de la legislación vigente, que impide colocar personas vivas en billetes estadounidenses.

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